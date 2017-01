Diretta/ Modena-Casalmaggiore info streaming video e tv, risultato live (volley quarti Coppa Italia donne, oggi 5 gennaio 2017)

DIRETTA MODENA-CASALMAGGIORE INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE, ANDATA QUARTI OGGI 5 GENNAIO 2017) - Busto Arsizio-Novara, diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Massimo Florian, stasera giovedì 5 gennaio 2016 alle ore 20.30, sarà una delle sfide più interessanti nel programma della Coppa Italia di volley femminile che oggi vive l'andata dei quarti. Se il campionato è pur sempre il campionato, ma la Coppa Italia non rispetta nessuna logica, nessuna gerarchia. Modena ospita infatti Casalmaggiore, in una sfida davvero da brividi. Si scende in campo per la Coppa Italia e il volley femminile si veste a festa con una sfida da brividi: le modenesi ospitano Casalmaggiore, la vera e propria macchina da guerra di questa serie A. Ma serve una vera e propria prova di forza per battere Modena in gara secca: le ambizioni sono ovviamente le stesse, con le padroni di casa che vogliono assolutamente trovare la qualificazione alle final four. E per farlo serve una vittoria convincente, in modo tale da affrontare poi il tutto in maniera completamente differente: set dopo set, punto dopo punto, per cercare di conquistare una semifinale non proprio impossibile. Anche se la carta recita altro.

Giovanni Caprara ha praticamente la squadra fatta. Giulia Gilbertini sarà il libero titolare, mentre in cabina di regia andrà Carli Lloyd, già in campo nella sfida vinta contro Montichiari. Deciso anche il muro, con Lauren Gibbemeyer Lauren (14 punti nello scorso match) e Jovana Stevanovic (11 punti) che andranno a comporre il pacchetto difensivo in fase di attacco. Lucia Bosetti, Anastasia Guerra e Samanta Fabris andranno a comporre il pacchetto offensivo che ha dimostrato un' ottima pallavolo. Casalmaggiore vuole continuare a vincere anche in questa manifestazione. Squadra fatta anche per Modena, reduce dalla sconfitta in campionato contro Bolzano.

Nonostante il netto 3-1 subito sul campo delle bolzanine, Marco Gaspari riproporrà il sestetto iniziale. Giulia Leonardi è il liber titolare, mentre Francesca Ferretti andrà in cabina di regia. Occhio però alla Petrucci, che potrebbe entrare a gara in corso o potrebbe essere l'opzione della formazione titolare. Pochi dubbi anche al centro, con Laura Heyrman e Yvon Belien a muro, per cercare di arginare l'attacco ospite. Francesca Marcon, Caterina Bosetti e la Brakocevic andranno in attacco. Sfida attesa anche per le sorelle Bosetti, che si ritroveranno ancora contro: un vero e proprio derby in famiglia che infiamma ancora di più una sfida che promette spettacolo e grande volley.

Pur in assenza di una diretta tv classica, sul sito ufficiale della Lega femminile di volley, all'indirizzo www.lvftv.com, sarà possibile vedere in diretta streaming video tutte le fasi di Modena-Casalmaggiore, giovedì 5 gennaio 2016 alle ore 20.30, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia femminile di pallavolo.

