Diretta/ Scandicci-Bergamo: info streaming video e tv, orario e risultato live (Coppa Italia 2017 volley femminile, oggi 5 gennaio)

DIRETTA SAVINO DEL BENE SCANDICCI-FOPPAPEDRETTI BERGAMO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (COPPA ITALIA 2017 VOLLEY FEMMINILE, OGGI 5 GENNAIO) – Scandicci-Bergamo, diretta dagli arbitri Saltalippi e Oranelli, è la partita di volley femminile in programma oggi 5 gennaio 2017 alle ore 17.00 presso il Palazzetto dello Sport di Scandicci, valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2017. Le campionesse in carica della Foppapedretti Bergamo tornano in campo per disputare l'andata di questa prima intensa fase del torneo tricolore, dove affronteranno la compagine Fiorentina, assistita dal caloroso affetto del pubblico di casa. La classifica del campionato di Serie A1 vede le due formazioni divise da due punti soltanto, con una graduatoria specchio di una stagione che sta sorprendendo davvero molto. La Coppa Italia inoltre può essere una vera e propria opportunità per le più giovani di mettersi in mostra e la corsa ridotta a otto squadre soltanto è sicuramente un' opportunità in più per arrivare fino in fondo.

Dopo la brutta battuta d'arresto contro l' Imoco Volley Conegliano, Bergamo torna in campo nella competizione che l'ha vista regina nello scorso anno. Mister Lavarini schiererà sicuramente Paola Cardullo come libero, mentre la regia verrà affidata all'esperienza di Eleonora Lo Bianco. Esperienza anche al centro, con Martina Guiggi e Paola Paggi a muro, mentre Miriam Sylla e Alessia Gennari andranno a comporre il duo d'attacco. L'opposto sarà invece Katarzyna Skowronska: la polacca cercherà di caricarsi sulle spalle l'attacco delle orobiche per cercare di chiudere la pratica qualificazione già dal turno di andata. Squadra pressoché fatta anche per mister Mauro Chiappafreddo, che schiererà il sestetto tipo già visto in campo nel derby vinto da Scandicci contro il Bisonte Firenze. In cabina di regia andrà Giulia Rondon, anche se Chiara Scacchetti potrebbe subentrare a match in corso. Nessun dubbio nemmeno al centro, con Valentina Arrighetti e Ferreira Da Silva pronte ad alzare il muro. In attacco vanno la Meijners, la Havckova e la Cruz, che hanno comunque giocato un buon match. Occhio però al turnover, anche in vista degli impegni ravvicinati di campionato. Non si escludono anche diversi esordi in questo match: chi gioca meno può dimostrare il suo valore.

Sarà una sfida sicuramente spettacolare: nonostante la doppia gara, che potrebbe essere un freno per lo spettacolo, le due compagini cercheranno di dare il tutto per tutto in questa sfida. Serve iniziare al meglio sin dai primi set, anche perché la differenza la faranno anche i singoli parziali. Gara aperta e combattuta, con le padrone di casa che cercheranno di fare la differenza sin dai primi minuti di gioco. Pallavolo aggressiva anche da parte di Bergamo, che in questa stagione ci ha abituati a non lasciare seconde opportunità alle avversarie: parola d'ordine evitare le free ball e lasciare che i punti vengano chiusi il prima possibile. Ricordiamo infatti che proprio i palloni ricevuti male spesso possono trasformarsi in un' opportunità per il contrattacco. Attenzione ai dettagli e voglia di fare la differenza sin dai primi palloni, per evitare poi brutte sorprese.

Ricordiamo infine che la sfida tra Scandicci e Bergamo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2017 non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non solo state fornite indicazioni relative a una diretta streaming video ufficiale dell’evento. Sarà comunque possibile rimanere aggiornati seguendo i portali ufficiali delle due squadre in campo stasera.

