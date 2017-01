Diretta/ Slalom maschile Zagabria streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi giovedì 5 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SLALOM MASCHILE ZAGABRIA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI GIOVEDI' 5 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino maschile riparte da Zagabria con l'ormai tradizionale slalom speciale che si disputa sulla collina di Sljeme, poco fuori la capitale della Croazia. Die giorni fa erano di scena le ragazze, ora tocca agli uomini per quella che anche per i maschi è la prima gara del Circo Bianco per l'anno solare 2017. Avevamo finito una settimana fa con l'ultima delle otto gare italiane consecutive a Santa Caterina Valfurva (poi in realtà sette a causa dell'annullamento della discesa), si riparte oggi fra i pali stretti a Zagabria: per prima cosa, eccovi tutte le modalità per seguire lo slalom di Zagabria.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LO SLALOM MASCHILE DI ZAGABRIA PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 14.45, seconda manche alle ore 18.00)

La prima manche avrà inizio alle ore 14.45, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 18.00. Possiamo dunque parlare di una gara che si disputerà almeno parzialmente in notturna, con condizioni differenti fra le due manche. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Zagabria (www.fis-ski.com).

Quando si parla di slalom maschile, è inevitabile parlare del grande duello fra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. L'austriaco è il leader della classifica della Coppa di specialità di slalom oltre che della generale, grazie alla vittoria a Levi e ai due successivi secondi posti, ma in realtà sta inseguendo da un punto di vista tecnico il giovane norvegese, che in Finlandia era assente a causa di una polemica con la propria Federazione nazionale legata agli sponsor e poi ha vinto i due slalom ai quali ha preso parte, in Val d'Isere e a Madonna di Campiglio. La cosa certa è che sono loro i più forti specialisti dei pali stretti, quelli che rischiano di monopolizzare sempre o quasi il primo e il secondo posto delle gare di slalom in questa stagione - come d'altronde spesso era già successo nella scorsa.

Tutti gli altri sono lontani: a turno ci stanno provando, anche a seconda di chi si trova meglio sui vari pendii delle piste, ma la verità è che al momento si rischia di lottare solamente per il terzo posto. La buona notizia è che in due gare su tre ci sono saliti gli azzurri: Manfred Moelgg a Levi e Stefano Gross sulla 3Tre, dove al quarto posto si è piazzato proprio Manfred, mentre il fassano è stato anche quinto in Val d'Isere. Insomma, indiscutibilmente due degli slalomisti più forti in questa stagione sono italiani, sperando che si riesca a ridurre il gap dai due fenomeni. Il primo auspicio è che vengano risolti gli acciacchi fisici che nel corso di questa stagione hanno già afflitto sia lo stesso Gross sia e soprattutto Patrick Thaler - che comunque a 38 anni resta un impressionante esempio di longevità agonistica - e Giuliano Razzoli. Infine, speriamo che prosegua la crescita del giovane Tommaso Sala, che potrebbe essere la nostra speranza per il futuro in slalom.

