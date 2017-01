EZIO PASCUTTI È MORTO / News, addio all'ex storico terzino del Bologna. La carriera e i numeri (oggi, 5 gennaio 2017)

EZIO PASCUTTI È MORTO, ADDIO ALL'EX STORICO TERZINO DEL BOLOGNA (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Il calcio dal'addio a un personaggio indimenticabile come l'ex ala del Bologna Ezio Pascutti. Muore nel capoluogo emiliano dove aveva trovato la sua seconda casa, aveva settantanove anni. Il club felsieno ha subito espresso il suo cordoglio per quello che considera uno dei figli più amati. Nel suo comunicato la società scrive: "E' scomparso Ezio Pascutti che da tempo era ricoverato in una casa di cura bolognese a cuausa di una malattia. Addio Campione. Il Bologna piange uno dei suoi figli più amati di tutti i tempi". Sono arrivate parole di sostegno anche da parte del Sindaco Virginio Merola che ha sottolineato come se ne va un protagonista che ha fatto sognare tutta la città. Parole di stima arrivano da tutto il mondo del calcio e anche dello sport perchè comunque va ricordato che Ezio Pascutti è stato uno che ha sempre dimostrato anche fuori dal campo di essere una persona di grande valore.

EZIO PASCUTTI È MORTO, ADDIO ALL'EX STORICO TERZINO DEL BOLOGNA: LA CARRIERA (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Si è spento ieri serai Ezio Pascutti storica ala ed ex allenatore, aveva settantanove anni. PAscutti nasce a Mortegliano il primo giugno del 1937. Nel 1955 quando aveva appena diciotto anni viene acquistato dal Bologna con il quale poi passerà tutta la sua carriera. Con la squadra felsinea ha collezionato 296 presenze mettendo a segno un numero incredibile di reti ben 130 protagonista assoluto dell'ultimo Scudetto del 1964. Era un'ala eclettica, sempre in grado di saltare l'uomo e di puntare la porta. Riuscì a guadagnarsi anche la nazionale, ma chiusoda grandissimi campioni alla fine indossò la maglia azzurra solamente diciassette volte e mise a segno otto reti. Dopo una carriera di successi come calciatore decise di prendere anche la strada dell'allenatore con fortune però ben diverse. Fece il suo debutto in panchina nella stagione 1969/70 con la Vis Pesaro. Fu poi allenatore anche di Baracca Lugo, Sassuolo e Russi tornando poi al Sassuolo nella stagione 1986/87 per chiudere la sua carriera da allenatore.

