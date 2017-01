Keita Balde al Milan? / Calciomercato Lazio: possibile erede di Niang in rossonero! (oggi 5 gennaio 2017)

KEITA, CALCIOMERCATO MILAN NEWS: EREDE DI NIANG IN ROSSONERO? ULTIME NOTIZIE, OGGI 5 GENNAIO 2017 - Keita Balde Diao potrebbe essere il principale obiettivo del Milan sul calciomercato di gennaio. I rossoneri infatti avrebbero rotto gli indugi per il giocatore della Lazio, che si pensava potesse essere un obiettivo per la prossima estate. Giugno però è ancora lontano e Adriano Galliani vuole regalare all’allenatore Vincenzo Montella una valida alternativa a M’Baye Niang, che non ha molto convinto negli ultimi mesi. Dall’altra parte c’è una situazione delicata fra Keita e la società biancocelesti, perché l’attaccante senegalese non sarebbe interessato a rinnovare il contratto che lo lega alla Lazio e questo lo pone come forte indiziato per una cessione, anche già in questo mese di gennaio. Dunque Keita potrebbe lasciare la Lazio e il Milan potrebbe cedere Niang: nulla di più facile dunque che ipotizzare che in questo caso possa essere proprio Keita l’erede di Niang in maglia rossonera. Galliani avrebbe messo sul piatto un prestito con diritto/obbligo di riscatto - la formula esatta è ancora da decidere - fissato sui 20 milioni di euro. Naturalmente Claudio Lotito gradirebbe l’obbligo di riscatto mentre Galliani punta al diritto, ma vista la consolidata amicizia fra i due dirigenti trovare un accordo non dovrebbe essere particolarmente difficile. Inoltre i rossoneri hanno avuto l'ok del fondo di investimento cinese Sino Europe Sports, cioè i probabili prossimi proprietari del Milan. Per il giocatore invece è già pronto un contratto quinquennale con una base di avvio di un milione di euro per poi farlo lievitare fino a quasi il doppio con il passare delle stagioni. Lotito ha già fissato un nuovo incontro col senegalese e il suo entourage per fine gennaio, ma bisognerà valutare l’evoluzione delle due situazioni, che potrebbe portare a grandi novità per Keita e Niang (due ottimi talenti ancora solo parzialmente espressi) già nel corso di questo mese.

