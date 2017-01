Moglie di Bonucci / Martina Maccari sbotta su Instagram: finisce l’idillio con i tifosi dopo la vicenda del figlio Matteo (oggi, 5 gennaio 2017)

MOGLIE DI BONUCCI, MARTINA MACCARI SBOTTA SU INSTAGRAM: FINISCE L'IDILLO DOPO LA VICENDA DEL FIGLIO MATTEO (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Ha fatto scalpore un post su Instagram pubblicato da Martina Maccari moglie del difensore della Juventus Leonardo Bonucci. Questa è rimasta alterata di fronte al continuo pressing del popolo bianconero nei suoi confronti per cercare di parlare con il calciatore numero diciannove. Una cosa che ha portato la ragazza ad esplodere con la fine di un idillio che durava dai tempi in cui il pubblico si era dimostrato molto vicino nei suoi confronti e in quelli del marito per la malattia del loro piccolo Matteo. Su Instagram Martina ha scritto: "Attenzione, attenzione. Non so se nella mia faccia vedete delle somiglianze con mio marito o di un addetto al merchandising della Juventus. Comunque mi avete stufato!!!! Non organizzo degli incontri, non faccio la cameraman, la fotografa o la pr tantomeno ''C'è Posta per te''. Io sono io e lui è lui. Fatevi i selfie o compratevi un bastone", clicca qui per il post su Instagram e per i commenti dei follower.

MOGLIE DI BONUCCI, MARTINA MACCARI SBOTTA SU INSTAGRAM: FINISCE L'IDILLO DOPO LA VICENDA DEL FIGLIO MATTEO (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Tra Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, e i tifosi della Juventus è stato idillo e non troppo tempo fa. C'è da dire che i bianconeri sono sempre stati dalla parte del difensore centrale col numero 19 che si sono divertiti a ribattezzare Bonnie su consiglio del telecronista Claudio Zuliani. Sono stati diversi i momenti difficili nell'anno appena terminato per la famiglia Bonucci, ma di sicuro c'è stato molto affetto che la ragazza ha sempre gradito come mostrato spesso tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. Un rapporto impeccabile perchè uscito fuori dai limiti del rettangolo verde di gioco per sostenere una famiglia di giovani ragazzi costretta a fare i conti con problemi davvero troppo pesanti per chiunque. Da questa parte il pubblico della Juventus si è dimostrato maturo e davvero molto legato a un calciatore come Leonardo Bonucci che in bianconero ha dato davvero tutto, dimostrando di poter diventare in breve tempo uno dei difensori più forti del mondo.

