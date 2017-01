RISULTATI PREMIER LEAGUE: CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (20^ GIORNATA, 2-3-4 GENNAIO 2017) - La ventesima giornata di Premier League vede fermarsi la corsa del Chelsea che viene battuto dal Tottenham nel derby londinese; tra gli altri risultati, vince il Manchester di Mourinho che continua la sua risalita verso la zona Champions, pareggiano sia il Liverpool, fermato dal Sunderland, che l’Arsenal, protagonista di una rimonta da 3–0 a 3–3 sul campo del Bournemouth, e torna a vincere anche Guardiola, con il City che si sbarazza del Burnley. La classifica sorride comunque a Conte, primo a +5 sul Liverpool.

Nella gara di apertura il Leicester di Ranieri non va oltre il pareggio a reti bianche nella trasferta sul campo del Middlesbrough. La formazione dell’allenatore italiano era senza Slimani e Vardy e non è riuscita a trovare la via della rete, anzi l’occasione migliore è capitata alla formazione di casa che poteva segnare a 7 minuti dalla fine con Ramirez, che ha calciato fuori dopo aver ricevuto il pallone da un colpo di testa sbagliato da Morgan. Per il Leicester ci hanno provato Ulloa e King nel recupero ma senza fortuna, con la sola consolazione, per Ranieri, di aver conservato i due punti di vantaggio che aveva nei confronti della formazione di Karanka.

Il Manchester United vince la sesta gara di fila battendo il West Ham in campo esterno, con la squadra londinese a lungo in 10 uomini per l’espulsione di Feghouli. Mourinho in questa occasione ha beneficiato di un errore da parte dell’arbitro che ha mandato frettolosamente sotto la doccia il giocatore degli "Hammers". Le reti dei red Devils sono state segnate da Mata e da Ibrahimovic, dopo che Antonio, con il punteggio sullo 0–0 aveva sbagliato una rete in modo clamoroso. Nel primo tempo c’era stato anche un palo per lo United, colpito da Lingard. Per Mourinho è stata importante anche la sostituzione effettuata nell’intervallo, con Mata che ha preso il posto di Darmian. Lo spagnolo è andato in rete al 58esimo su un passaggio di Rashford, anche lui subentrato poco prima, al posto di Lingard. Il raddoppio ad opera del centravanti svedese 20 minuti dopo con Ibrahimovic che ha approfittato di uno svarione del difensore degli Hammers, Obiang. Anche in questo caso l’arbitro sbaglia perché Ibrahimovic è in netto fuorigioco, ma non fischiato.

Il Liverpool, impegnato solo due giorni dopo la vittoria contro il City viene fermato dal Sunderland, che sul terreno di casa acciuffa per due volte i Reds chiudendo sul 2 – 2. La formazione di Klopp sembra veramente stanca dopo lo scontro con la formazione di Guardiola, passa in vantaggio due volte, la prima con Sturridge e la seconda con Manè, ma in entrambe le occasioni il Sunderland trova il pareggio su calcio di rigore, trasformato sempre da Defoe che con le sue reti ha in pratica salvato la panchina al suo tecnico, Moyes. Nel primo caso rigore assegnato per un fallo in area su Ndong, mentre il secondo è procurato da un tocco di mano di Manè. La vittoria del Manchester City sul Burnley è arrivata nonostante che Guardiola si sia ritrovato con 10 uomini per l’espulsione di Fernandinho dopo 32 minuti di gara. Il City è stato bravo a gestire la situazione ed è andato a segno prima con Clichy, al 58esimo minuto, e dopo altri 4 minuti con Aguero che ha realizzato con un gran tocco sottoporta. Aguero e Silva erano entrati a gara in corso dopo aver iniziato la sfida in panchina. Sul 2 – 0 sembrava finita ma il City ha dovuto soffrire sino al termine perché al 70esimo Mee ha segnato la rete che dimezzava lo svantaggio.

L’atra formazione di Liverpool, l’Everton di Koeman ha vinto per 3–0 la sua gara contro il Southampton, riuscendo però ad andare a rete solo nel finale dopo una serie infinita di attacchi. La prima rete è opera di Enner Valencia quando il cronometro della gara indicava il 73esimo minuto; il raddoppio di Baines arriva all’81esimo con la trasformazione di un calcio di rigore e la rete definitiva con Lukaku negli ultimi minuti con un gran tiro sotto la traversa. Brutta giornata per l’Hull City, che dopo essere passato in vantaggio sul campo del WBA con Snodgrass al 21esimo, si vede raggiungere con un colpo in mischia di Brunt dopo 4 minuti della ripresa e poi superare con due reti di McAuley e Morrison, rispettivamente al 62esimo ed al 73esimo di gioco.

Rocambolesca rimonta dell’Arsenal sul terreno del Bournemouth. La formazione di Arsene Wenger risale dal 3–0 che era stato conquistato dai padroni di casa con le reti di Daniels e Wilson nel primo tempo, nel giro di soli 4 minuti, e di Fraser ad inizio ripresa. La prima rete della formazione londinese arriva con Sanchez, poi segna Perez, ed al secondo minuto di recupero la rete del definitivo 3–3 con il francese Giroud. Wenger trema poco prima della fine con il Bournemouth che potrebbe tornare in vantaggio con Arter, ma viene salvato dalla parata di Cech. Per la formazione di casa espulso Francis con la partita sul 3–2.

I gallesi dello Swansea espugnano il campo del Crystal Palace per 2–1. La prima rete, al 42esimo del primo tempo, è firmata da Mawson per la formazione ospite. Dopo una lunga serie di attacchi, i londinesi riescono ad ottenere il pareggio all’83esimo grazie ad una rete di Zaha che sfrutta un pallone arrivato in area con un cross di Kelly, ma dopo solo cinque minuti vengono di nuovo trafitti dalla rete del vantaggio definitivo dello Swansea segnata da Rangel. Il Watford di Mazzarri perde anche in casa dello Stoke City per 2–0. La prima rete alla fine del primo tempo con Shawcross su assist di Adam, e la seconda al quarto della ripresa con Crouch, ancora una volta su assist di Adam. A White Hart Lane, nel match che chiude la giornata, il Tottenham di Pochettino ferma a 13 la serie di vittorie consecutive di Conte e del suo Chelsea, con un 2–0 firmato Alli. Il centrocampista degli Spurs è il grande protagonista della partita con due reti segnate al 44 esimo del primo tempo su un cross di Erikssen, ed al 54esimo, quasi una fotocopia del goal precedente. Alli con queste due reti arriva a quota 7 segnature nelle ultime quattro e soprattutto mette la terza doppietta in fila. Con questa vittoria il Tottenham sale al quarto posto in classifica e di fatto rimette tutti in corsa, ma comunque sempre dietro al Chelsea che mantiene 5 punti di vantaggio sul Liverpool. CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE (20^ GIORNATA)