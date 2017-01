Verratti / Calciomercato Juventus: pronta una maxi-offerta al Psg! (oggi 5 gennaio 2017)

VERRATTI, CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PRONTA UNA MAXI-OFFERTA PER IL PSG. ULTIME NOTIZIE, OGGI 5 GENNAIO 2017 - Marco Verratti al centro di un intrigo di calciomercato fra Juventus e Inter? I bianconeri sono pronti a passare in pole position con una clamorosa offerta di 80 milioni di euro per il Paris Saint Germain, almeno secondo quanto riferisce l’edizione de Il Corriere dello Sport di questa mattina, che dedica il taglio alto della prima pagina a uno dei sogni di calciomercato della Juventus per la prossima estate: il titolo del famoso quotidiano sportivo è chiarissimo, ”Oro Verratti, pronti 80 milioni!". Ne abbiamo già parlato diffusamente ieri: Juventus e Inter sono sulle tracce del centrocampista abruzzese del Psg, che potrebbe lasciare Parigi al termine della stagione. Il problema era il costo del cartellino, visto che non è certo facile trattare con una società ricca come il Paris Saint Germain, ma ecco che Giuseppe Marotta sarebbe pronto a far saltare il banco con una clamorosa offerta per Verratti, che non sarebbe facile pareggiare per un’Inter pur sempre alle prese con il fair-play finanziario. Dunque Marotta, seconda l’espressione utilizzata da Il Corriere dello Sport, vuole regalare ai tifosi bianconeri un Higuain per il centrocampo ed è noto come per la Juventus Verratti sia un pallino ormai da tanti anni. I bianconeri avrebbero dunque deciso di versare la maxi cifra richiesta dai francesi per accettare l’idea di lasciar partire il talentuoso centrocampista della Nazionale italiana, che di certo non si muoverebbe dal Psg se non per cifre di altissimo livello, quali potrebbero essere appunto gli 80 milioni di euro di cui si parla oggi. Resta da capire se una simile spesa richieda una cessione altrettanto eccellente e se e come l’Inter proverebbe a rispondere a una mossa così ardita e in anticipo…

