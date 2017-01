ANTONELLA FIORDELISI & GONZALO HIGUAIN / Il Pipita chiede foto del Lato B alla spadista-modella, lei "malato" (oggi, 6 gennaio 2017)

ANTONELLA FIORDELISI & GONZALO HIGUAIN, LA SPADISTA ITALIANA CHIEDE SCUSA AL BOMBER – Dopo aver sollevato un vero polverone, Antonella Fiordelisi, consapevole di aver esagerato nel pubblicare la foto della conversazione avuta con Gonzalo Higuain, ha deciso di fare un passo indietro chiedendo scusa al bomber argentino con un post pubblicato sul suo profilo Facebook. “Con Higuain ci siamo sentiti un paio di volte sulla chat di Instagram, e la nostra è stata una conversazione scherzosa e goliardica. Non volevo sicuramente offenderlo, anche perché i malati sono altri e non sicuramente Higuain che con me si è comportato in modo educato e mai inopportuno” – scrive la giovane che poi aggiunge - “Mi scuso con lui, non era sicuramente mia intenzione offenderlo nè creare inesistenti gossip: la mia è stata una semplice battuta. Da sportiva volevo aggiungere che ho imparato una lezione da questa esperienza: bisogna stare molto attenti alle parole che si usano sui social, spesso buttate lì in modo scherzoso e bonario”.

ANTONELLA FIORDELISI & GONZALO HIGUAIN, IL PIPITA CHIEDE UNA FOTO ALLA SPADISTA ITALIANA E SCATENA LA BUFERA – Gonzalo Higuain, vero bomber d’area, fa parlare di sé anche quando non scende in campo con la Juventus. Nelle ultime ore, El Pipita è diventato lo zimbello del popolo del web. Il motivo? Aver fatto una richiesta eccessiva ad Antonella Fiordelisi, spadista italiana. Antonella Fiordelisi ha puntato il dito contro Gonzalo Higuain, reo di averle fatto una richiesta un po' spinta. Su Instagram, la bella spadista italiana ha pubblicato la foto della richiesta eccessiva del bomber argentino. La ragazza, infatti, ha accusato il calciatore della Juventus di averle chiesto delle foto un po’ spinte del suo lato B durante una conversazione privata avvenuta su Instagram. Tutto è avvenuto su Ask.fm, con la pubblicazione dello screenshot della conversazione. La foto ha immediatamente fatto il giro del web scatenando un’accesa polemica sui social.

