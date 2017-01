Atp Brisbane 2017/ Diretta Nadal-Raonic: info streaming video e tv, orario delle partite (Tennis, oggi 6 gennaio)

DIRETTA ATP BRISBANE 2017: NADAL-RAONIC INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 6 GENNAIO 2016) - Rafa Nadal-Milos Raonic è il match più interessante nel quadro dei quarti di finale del torneo ATP Brisbane 2017: in campo non prima delle ore 10 della mattina italiana, sarà soltanto il quarto incontro sul campo centrale (intitolato a Pat Rafter).

Qui infatti sono di scena anche le donne, il cui torneo è arrivato alle semifinali (saranno Elina Svitolina-Karolina Pliskova e Garbine Muguruza-Alizé Cornet); programma alternato dunque, ma il torneo maschile pur essendo di categoria 250 (dunque uno dei meno importanti del lotto) va tenuto in grande considerazione per gli ottimi nomi che sono nel tabellone e per il ritorno di Nadal, che non giocava dagli Us Open (eliminato agli ottavi da Pouille) e che potrebbe anche essere all’ultima stagione della sua carriera, almeno stando a quanto aveva dichiarato qualche anno fa.

Il maiorchino si è liberato ieri di Mischa Zverev, fratello maggiore ma meno “celebre” di Alex, l’astro nascente che sta giocando la Hopman Cup per la Germania; oggi la sfida alla testa di serie numero 1, quel Milos Raonic che pochi mesi fa è riuscito a raggiungere la prima finale Slam in carriera, perdendola da Andy Murray a Wimbledon, e che adesso vuole proporsi come prima alternativa ai grandissimi del ranking. Nadal invece ambisce almeno al Major numero 15: è chiaro che la principale occasione ce l’avrà al Roland Garros che può vincere per la decima volta in carriera, più in generale il maiorchino sarà un osservato speciale perchè, dopo due anni terribili, il 2016 lo ha visto se non altro tornare a livelli di competitività, vincendo il torneo di Montecarlo e raggiungendo la semifinale olimpica.

Gli altri match del giorno saranno quello tra Stan Wawrinka, ultimo vincitore di uno Slam, e il britannico Kyle Edmund che apre il programma alle ore 2 della mattina italiana; quello tra Kei Nishikori e la sorpresa australiana Jordan Thompson e quello che si giocherà sul campo numero 1 tra Grigor Dimitrov e Dominic Thiem, austriaco che, reduce dalla prima partecipazione al Master, potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della stagione. I match delle semifinali femminili si giocheranno a incastro sul centrale; la Muguruza sfiderà la Cornet non prima delle 6 della mattina, Svitolina-Pliskova sarà invece la semifinale che chiuderà il calendario odierno, appena dopo la partita di Nadal.

Ricordiamo che il torneo ATP Brisbane 2017 è in diretta tv su Eurosport: appuntamento quindi sia per gli abbonati alla pay tv del satellite che per quelli alla pay tv del digitale terrestre. In assenza di un televisore sarà possibile assistere ai match di tennis anche su PC, tablet o smartphone, attivando senza costi aggiuntivi le rispettive applicazioni (Sky Go e Premium Play) per la diretta streaming video.

