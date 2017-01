CALCIOMERCATO/ News, Napoli, Inter, Milan, Juventus, Roma: le trattative di mercato della Befana in diretta (ultime notizie live oggi 6 gennaio 2017)

CALCIOMERCATO NEWS. Non si sa di preciso quali fonti (giornalistiche si intende) abbiano svelato oggi i piani cinesi del Milan. Non si capisce se per buttare fumo negli occhi o per tamponare lo strapotere di Suning. Si parla ovviamente del calciomercato che verrà: 20 milioni per Keita Balde, anche se Lotito ne chiede 30, ma è solo un gioco al rialzo. E poi anocra il regalo agostano di un Bernardeschi, su cui è meglio non fare troppo i brillanti perché la mano pesante di Suning si è già mossa da tempo per il talentino della Fiorentina. Sarà anche questo un bel derby di mercato tutto cinese. E poi, parlando sempre del calciomercato estivo del Milan si punterà, dicono, su Musacchio in difesa. E per il mercato di gennaio?

Si punta tutti d'accordo, cinesi e quel che resta degli italiani, su Deulofeu dell'Everton. Non più solo in prestito secco come proposto una settimana fa. Però su Deulofeu c'è forte anche la Roma che a inviato il ds Massara a Londra per prendere un esterno d'attacco che Spalletti vuole in rosa entro settimana prossima. La Romaha incontrato l'Everton e ha proposto un prestito con obbligo di riscatto per il giovane talento ex Barcellona. Nel tentativo di dimenticare lo sgarbo di Jesé.

Se da una parte la Juventus si gode il sorpasso per Orsolini ai danni del Napoli, deve stare attenta alle avances di Mourinho che sta convincendo Evrà a tornare al Manchester. E pare ci stia pure riuscendo.

CALCIOMERCATO NEWS. La Juventus rischia di essere la regina anche del calciomercato invernale. Ha preso in 48 ore dal Genoa Rincon, soffiandolo di fatto alla Roma e ora si diverte a immaginare la squadra del futuro. E per non perdere la mano ha deciso di riutilizzare il metodo Higuain per un altro grande obiettivo di mercato: Marco Verratti del Psg. La Juve è disposta a spendere 80 milioni per la clausola dell'ex Pescara. Soldi che potrebbero arrivare da un'altra grande operazione di calciomercato emersa ieri in Spagna grazie al quotidiano As: il Real Madrid sarebbe disposto per assicurarsi Dybala a mettere sul piatto Alvaro Morata più 90 milioni di euro, una cifra mostruosa che garantirebbe l'ennesima plusvalenza bianconera. Spostandoci nella seconda posizione in classifica troviamo una Roma dimessa sul mercato, che per ora ha ceduto e incassato. Gli unici nomi per ora abbordabili sono quelli di Musonda come vice Salah e Badelj solo a condizione che parta Paredes.

Un'altra squadra che non se la passa bene è il Milan che spera di vendere bacca per riaccendere qualche fantasia di calciomercato. Anche se i rumors su Keita Balde della lazio non si placano e si parla di una offerta imminente di 20 milioni con la solita formula del prestito con diritto di riscatto. L'Inter per ora si sta concentrando sulle cessioni per monetizzare, abbassare il monte ingaggi e liberare una rosa spopositata di tutti i giocatori in esubero. Infine il Napoli si dedica al mercato giovani: Orsolini e Kessie i primi nomi sul taccuino di giuntoli, peccato che la concorrenza per questi calciatori si chiami Chelsea e Juventus.

CALCIOMERCATO NEWS. La Roma trema se è vero che il Manchester di Mourinho è tornato a bussare alla porta dell'agente del difensore greco proponendo 4 milioni di ingaggio all'anno e alla Roma 38 milioni. Una cifra che si avvicina ai 40 milioni richiesti da Pallotta. C'è un solo problema: trovare un sostituto all'altezza nel mese di gennaio, cosa non facile. Ma su questo aspetto Spalletti è stato irremovibile: se va via qualcuno, vedi Iturbe, va sostituito. Intanto il ds Massara è volato a Londra (dove era presente anche Walter Sabatini) per Musonda. Parecchie le trattative in agenda. La Juventus rimane ancora in ansia, pur senza mostrare troppo nervosismo, per Dybala. Ormai, coem accadde anche per Pogba, si sta parlando troppo di una partenza del giovane argentino e quando succede così poi le cose accadono veramente. E Marotta vuole evitare di gestire una tale situazione. Solo una consizione potrebbe fargli cambisre idea: nel caso in cui la Juventus dovesse vincere la Champions allora potrebbe liberare Dybala. L'Inter dopo aver quasi venduto al Siviglia Jovetic sta cercando di piazzare in Cina Banega. Si parla di 25 milioni, che per l'Inter sarebbe una plusvalenza pazzesca realizzata in solo 6 mesi avendo preso nel calciomercato estivo il centrocampista argentino a parametro zero. Il Milan rimane attaccata al telefono aspettando un cenno da parte di Deulofeu. Il Napoli è alle prese col rinnovo di Ghoulam. La distanza tra le parti è meno di 1 milione.

Calciomercato news Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli. La Roma in questi primi giorni di calciomercato sta prendendo un sacco di botte. L'ultima è arrivata dal Sassuolo (non il Real Madrid con tutto il rispetto ovviamente), che si è permesso di dire un bel "NO" a Massara per Pellegrini e Defrel. Sempre un No la Roma lo ha ricevuto da Jesé che preferisce andare a giocare per il Las Palmas il Liga piuttosto che a Roma. Intanto però Salah è in Coppa d'Africa e Iturbe è già al Torino. E la Roma spera che l'influenza stagionale non tocchi Trigoria perché a quel punto non saprebbe chi merrere in attacco. Intanto possiamo parlare solo di rumors. L'ultimo in ordine di tempo riguarda il centrocampo e un duello con l'Inter per il portoghese del Monaco Joao Moutinho, già cercato dai giallorossi nel mercato estivo.

Se l'Inter dovesse fare sul serio a quel punto per la Roma non ci sarebbe storia. Pensiamo noi che Moutinho sia un opzione per l'Inter solo a condizione che Gagliardini rimanga un altro anno a Bergamo. La Juventus sta accarezzando l'idea a basso costo di riportare in Italia Sneijder, l'ex Inter che ha una clausola di soli 7,5 milioni e sarebbe il famoso trequartista che Allegri chiede da un anno. E in più l'olandese sa come si vince una Champions. Sempre la Juventus ha provato a superare il Napoli su Orsolini offrendo subito all'Ascoli 4,5 milioni e promettendo ampi bonus in caso di risultati conseguiti dal calciatore e dalla Juventus stessa.

Chiudiamo questo aggiornamento col Milan che anche stamattina si è rifatto vivo con l'Everton per Deufelou, modificando l'offerta iniziale di prestito secco ma gli Inglesi per ora sono molto freddi. Calda invece ci raccontano sia la pista per Keita Balde che avrebbe un sapore ancora più dolce per i milanisti perchè implicherebbe l'intervento concreto, il primo, dei nuovi proprietari. Stesso discorso vale per Zaza. I due però non dovrebbero arrivare insieme. Ci vorrebbero prima le cessioni di bacca e di Niang. Cosa al momento molto imporbabile visto che l'attaccante colombiano ha rifiutato 30 milioni dalla Cina.

Calciomercato news Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli. Sulla Juventus girano parecchi rumors in chiave futura. Alcuni paiono più che rumors fantamercato però è giusto riportarli perché spesso nel calciomercato ciò che pare assurdo ai più, capita che si realizzi. Dall'Inghilterra dicono che Pjanic avrebbe già un accordo sulla parola con l'Arsenal e che Dybala sarebbe attratto dalla mega offerta del Real Madrid che alla Juventus avrebbe proposto 90 milioni più alvaro Morata.

Con l'Arsenal invece si tratterebbe di uno scambio alla pari Sanchez-Pjanic. Sul fronte Inter è ormai ai dettagli il passaggio di Jovetic al Siviglia. Il Milan invece nelle ultime ore ha provato a mettere nel mirino Laxalt del Genoa. Hanno confermato la trattativa anche l'agente del calcoiatore e fonti vicino alla società. In tal caso galliani sta chiedendo una mano al suo amico Preziosi, che un domani potrebbe avere in cambioi qualche aiuto in Lega Calcio.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: MERTENS FINO AL 2020, NESSUNA CLAUSOLA - Dries Mertens ha deciso di rinnovare il contratto con il Napoli con la chiara intenzione di restare a vita nel club azzurro. Secondo quanto riportato da 'Il Mattino' l'attaccante belga è pronto a firmare il prolungamento fino al 2020, quando avrà trentatré anni e quindi questo nuovo contratto lo legherà a vita al club partenopeo.

Lo stipendio dell'ex Psv arriverà a due milioni di euro netti più bonus, ma al contrario di quello che si era detto nelle scorse settimane nel prolungamento non ci sarà la clausola rescissoria. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis pare abbia deciso di fare a meno di questa clausola anche per quanto riguarda l'estero, visto che diversi club europei sono fortemente interessati alle prestazioni di Mertens. Tutti attendono l'ufficialità di questa operazione, già nelle prossime settimane arriverà la tanto attesa fumata bianca con i tifosi del Napoli che non vedono l'ora di veder legato Mertens al club azzurro 'a vita'.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: PARLA L'AGENTE DI BACCA- Carlos Bacca non lascerà Milano in questa sessione di calciomercato. E così facendo di fatto blocca per ora l'arrivo di Simone Zaza. L'agente dell'attaccante colombiano, Sergio Barila, ha rilasciato un'intervista a 'Calciomercato.com' per confermare le voci che vedono il suo assistito ancora a Milano, almeno fino al termine della stagione. "Attualmente non ci sono ragioni per le quali dovrebbe andarsene dal Milan. Ha vinto il suo primo titolo con i rossoneri, non ci sono motivi per fare le valige a gennaio. Bacca vuole assolutamente restare a Milano" commenta Barila. Carlos Bacca vuole tornare ad essere protagonista con il Milan, questo non è un buon periodo per l'attaccante che non riesce a trovare la via del gol, nel 2017 vuole tornare quello di un tempo. "Nelle ultime partite non è andato a segno ma ai tifosi del Milan voglio dire di non avere paura, Carlos riprenderà a fare gol molto presto" conclude l'agente dell'attaccante colombiano, ribadendo la sua permanenza a Milano.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: IL WOLFBURG OFFRE LUIZ GUSTAVO IN PRESTITO - Differenti vedute ormai tra Massimiliano Allegri e Beppe Marotta, pure sul fronte calciomercato. A rimetterci è la Juventus che in questo momento naviga in acque agitate. L'allenatore vuole due centrocampisti, uno in più oltre a Rincon, Marotta dice che i due in più li ha già e sono Rincon e Marchisio. Un dialogo tra sordi praticamente. La Juventus per non arrivare alla rottura con Allegri si è messa sulle tracce di Luiz Gustavo per questa sessione invernale del calciomercato. Come riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il centrocampista del Wolfsburg potrebbe lasciare la Germania ed i bianconeri stanno monitorando costantemente la sua situazione. Pare infatti che i tedeschi abbiano proposto il giocatore alla dirigenza della Juventus, e si potrebbe andare anche al di là del pagamento del cartellino, ovvero chiudere la trattativa con un prestito oneroso senza l'obbligo di riscatto. I bianconeri stanno meditando sulla proposta del Wolfsburg, a Torino è già arrivato Rincon per il centrocampo ma il tecnico Massimiliano Allegri ha espressamente chiesto alla sua dirigenza almeno due giocatori per quel reparto in questa sessione invernale del calciomercato. Il mese di gennaio è ancora lungo, su Luiz Gustavo c'è anche l'interesse dell'Inter quindi i bianconeri devono decidere in fretta il da farsi.