Carlao al Torino / Il difensore brasiliano vicinissimo ai granata, finalmente l'erede di Glik (oggi 6 gennaio 2017)

CARLAO AL TORINO: IL DIFENSORE BRASILIANO A UN PASSO, FINALLMENTE L'EREDE DI GLIK (OGGI 6 GENNAIO 2017) - Il Torino è ormai a un passo dall'acquisto del difensore brasiliano classe 1986 Carlao, giocatore dotato di grande fisico e di grande senso della posizione. I granata così troverebbero un centrale degno di sostituire Kamil Glik ormai partito verso l'estero e che ha lasciato da tempo un vuoto al centro del reparto di Sinisa Mihajlovic. E' vero che fino a questo momento Rossettini e soprattutto Leandro Castan hanno detto la loro con egregi risultati, ma è anche vero che serviva trovare un centrale più fisico per dare tono a un reparto arretrato che ha bisogno di centimetri e di muscoli. Carlao è un calciatore che ha anche una buona dose di esperienza, perchè oltre ad avere un approccio fisico importante è un ragazzo dotato di grande applicazione. I suoi trentuno anni, li compirà il prossimo diciannove, inoltre gli hanno permesso di accumulare esperienza anche in Europa vestendo le maglie del Sochaux e dell'Apoel dopo essere esploso in patria con il Corinthians.

CARLAO AL TORINO: CHI E' IL DIFENSORE BRASILIANO (OGGI 6 GENNAIO 2017) - Carlao è il nuovo colpo di calciomercato del Torino: manca solo l’ufficialità che arriverà da visite mediche e firme sul contratto, ma possiamo dare sostanzialmente per già definito l’acquisto del difensore brasiliano, che andrà così a rinforzare il reparto arretrato della squadra di Sinisa Mihajlovic. Andiamo dunque a conoscere meglio Carlao: si tratta di un acquisto d’esperienza per il Torino, dal momento che è nato il 19 gennaio 1986 a San Paolo e dunque fra pochi giorni compirà 31 anni. Carlos Roberto da Cruz Júnior, questo il nome completo di Carlao, arriva al Torino al termine di una trattativa che è stata condotta sotto traccia dal direttore sportivo Petrachi e conclusa in tempi molto brevi. Cresciuto nelle giovanili del Corinthians, club con il quale ha anche disputato due stagioni nella prima squadra fino al 2008, da allora Carlao ha sempre giocato in Europa. Difensore centrale presentato come roccioso e discretamente rapido, tanto da poter giocare all’occorrenza anche come terzino sinistro, Carlao ha militato per ben sei stagioni nella squadra francese del Sochaux, con la quale ha accumulato 145 presenze in partite ufficiali (129 nel campionato francese) e due gol. Nell’estate 2014 passa dal Sochaux all’Apoel Nicosia, con cui ha vinto due campionati di Cipro nel 2015 e nel 2016, nel 2015 pure la Coppa nazionale cipriota. Inoltre con la maglia dell’Apoel Carlao ha accumulato un’importante esperienza anche nelle Coppe europee: 21 presenze in Champions League (15 nei turni preliminari e 6 nella fase a gironi), 12 in Europa League, nella quale ha pure segnato un gol. Adesso per Carlao arriva il salto in un campionato naturalmente ben più difficile, cioè la nostra Serie A, ma il Torino riceve in cambio un giocatore dalla grande esperienza internazionale, che potrebbe essere molto importante in vista dell’obiettivo qualificazione in Europa League per la prossima stagione.

