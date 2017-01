Calciomercato Inter/ News: le trattative live della Befana oggi 6 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: ALEXIS SANCHEZ, SOGNO O REALTA’? - Alexis Sanchez e l’Inter erano già stati vicini nel calciomercato estivo 2011, quando il cileno aveva 23 anni ed aveva vissuto una stagione straordinaria con la maglia dell’Udinese. Se ne parlò molto ai tempi, ma poi la concorrenza del Barcellona sbaragliò le altre pretendenti tra cui anche l’Inter, che dovette inghiottire amaro e spostare i suoi radar di calciomercato. Chissà però che di Alexis Sanchez non si torni a parlare l’estate prossima, quando la nuova dirigenza interista targata Suning si muoverà in maniera più pesante per rinforzare la squadra. I rumors di calciomercato che rimbalzano dall’Inghilterra parlano di un Nino Maravilla non più troppo sicuro del suo futuro a Londra: c’è chi dice che l’attaccante possa cambiare aria per la prossima stagione. Prima che intervenga la solita Cina, lasciamo che i tifosi dell’Inter possano almeno farci un pensierino: a 28 anni, Sanchez rappresenta un giocatore di sicuro affidamento e nel pieno delle forze, ulteriormente migliorato dall’esperienza in Premier League. Il suo contratto con l’Arsenal scade e a giugno 2018, i Gunners potrebbero accettare di cederlo onde evitare di perderlo a costo zero tra un anno. Sempre per il prossimo calciomercato estivo, all’Inter è accostato anche il colombiano James Rodriguez, che al Real Madrid non è più titolare fisso: la sua più giovane età (è un classe 1991) potrebbe però mantenere più in alto il costo di cartellino.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: PUNTO SULLE CESSIONI - Con Felipe Melo al Palmeiras e Stevan Jovetic in trattativa con il Siviglia, l’Inter pensa anche a movimenti in uscita di minore entità economica. Legati a quei giocatori più giovani che potrebbero trovare maggiore spazio facendo esperienza in prestito: è il caso ad esempio del centrocampista Assane Gnoukouri, accostato a più di una squadra tra cui Crotone ed Empoli. Il direttore sportivo del club toscano, Marcello Carli, ha però smentito l’interesse per il diciannovenne ivoriano, così come quello per Rej Manaj che dovrebbe lasciare Pescara per fare ritorno all’Inter. Parlando con il portale passioneinter.com, il dirigente empolese ha negato anche la possibilità che Gabriel Barbosa, o Gabigol che dir si voglia, possa trasferirsi al Castellani fino al termine della stagione: “Non abbiamo mai parlato con l’Inter e al momento non c’è stato nessun contatto”. Per ora la situazione sembra chiara: Gnoukouri, Manaj e Gabigol non sono ancora nell’orbita Empoli. Per ora…

