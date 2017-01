Calciomercato Juventus/ News: le trattative live della Befana oggi 6 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: LUIZ GUSTAVO PIU LONTANO (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Le ultime notizie di calciomercato hanno raffreddato la pista che collega Luiz Gustavo alla Juventus. Il centrocampista brasiliano infatti sembra più vicino al trasferimento al Nizza, squadra francese che attualmente sta comandando la Ligue 1 con 2 lunghezze di vantaggio sul Monaco e a +5 sul ricchissimo PSG. Secondo la stampa francese l’attuale società di Luiz Gustavo, i tedeschi del Wolfsburg, può accettare l’offerta preparata dal Nizza che si aggira sui 15 milioni di euro. Cifra che probabilmente la Juventus non vuole spendere, per un giocatore pur di statura internazionale ma che quest’anno compirà 30 anni. In ogni caso, i bianconeri rischiano di dover accantonare un altro possibile obiettivo di calciomercato, dopo Axel Witsel che è stato ‘scippato’ dalle palate di milioni cinesi. Giuseppe Marotta e i suoi collaboratori si guardano attorno alla ricerca di alternative, consapevoli che la struttura base di questa Juventus può essere migliorata solo tramite colpi da novanta. E che quindi, per operazioni di puntellamento e completamento dei reparti, è forse meglio rivolgersi ad obiettivi meno costosi.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: VOCI SU MAKSIMOVIC (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Uno di questi potrebbe essere Nemanja Maksimovic. Le notizie di calciomercato riferite dalla stampa spagnola, e in particolare da Superdeporte, hanno avvicinato alla Juventus il centrocampista serbo classe 1995, campione del mondo Under 20 nel 2015. Maksimovic gioca nell’Astana, club che milita nel massimo campionato kazako e che l’anno scorso aveva debuttato nella fase a gironi di Champions League. Si tratta quindi di un ragazzo molto giovane, che il 26 gennaio compirà 22 anni, ma già abituato all’idea di competere per i massimi livelli. Le recensioni su di lui sono positive: nell’Astana, Nemanja Maksimovic gioca da perno di centrocampo ma in nazionale (conta già 3 presenze con al selezione maggiore) è stato impiegato anche da interno. La Juventus potrebbe pensare a lui, considerando che il prezzo di cartellino non è ancora elevato (5 milioni di euro?).

