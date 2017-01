Calciomercato Milan/ News: le trattative live della Befana oggi, 6 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: ORSOLINI O DEULOFEU? - Il Milan sfoglia la sua margherita, consapevole che in questa sessione di calciomercato non ci saranno, salvo imprevisti, fuochi d’artificio. Per il momento i rossoneri continuano a pensare ad un rinforzo per il settore offensivo, stando attenti anche a cogliere le eventuali occasioni che si presenteranno, con scambi o accordi di prestito da confermare poi in estate. Il giocatore più chiacchierato in orbita Milan è lo spagnolo Gerard Deulofeu, che appena dopo Capodanno sembrava pronto a raggiungere Milanello ma poi è rimasto bloccato all’Everton: il club inglese vuole valutare lo scenario migliore prima di privarsi della ventiduenne ala spagnola. Nel frattempo a casa Milan proseguono i progetti: come riportato dal portale milannews.it, Adriano Galliani e Marco Fassone intendono affondare il colpo per Deulofeu, meglio se in prestito con diritto di riscatto da versare eventualmente a giugno, come si è già ipotizzato. Chi invece non trova d’accordo i dirigenti vecchi e nuovi è Riccardo Orsolini, altro esterno offensivo che gioca in Serie B con l’Ascoli. Su di lui al momento sono in vantaggio Juventus e Napoli, in particolare i bianconeri sembrano intenzionati a fare sul serio: il calciomercato però è ancora lungo e c’è anche tempo per i ripensamenti, anche per il Milan che al momento preferisce Deulofeu. Il quale sarebbe probabilmente più pronto ad incidere subito, nell’economia del gioco rossonero, rispetto al diciannovenne Orsolini che invece si sta consolidando in cadetteria.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: RINNOVO DE SCIGLIO, TUTTO TACE - Sullo sfondo rimangono altre questioni di calciomercato, meno pressanti ma non per questo secondarie per il futuro del Milan. Un file riguarda ad esempio Mattia De Sciglio, già molto chiacchierato nei mesi scorsi: il terzino, uno dei prodotti del vivaio rossonero, ha il contratto in scadenza nel 2018 quindi tra un anno e mezzo. L’ipotesi più logica è un rinnovo che possa blindare il giocatore, al momento però da casa Milan non filtrano particolari indiscrezioni o indizi in questa direzione. Su De Sciglio aleggiano da tempo nuvole bianconere: che dietro il mancato rinnovo si celino le lusinghe della Juventus? Per ora no, almeno questo è quanto riportano le ultime news di calciomercato relative al Milan, confermate anche da milannews.it. Probabilmente la questione sarà discussa la prossima estate, quando sarà più chiaro anche il destino della società Milan.

