Calciomercato Napoli/ News: e trattative live della Befana oggi 6 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: INTERESSE PER TONELLI (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Il Napoli non ha fretta di operare in questo calciomercato di gennaio, avendo già ufficializzato il colpo che cercava: Leonardo Pavoletti è stato accolto con entusiasmo da compagni e tifosi, sarà lui la polizza assicurativa per l’attacco di Sarri (o perché no, un titolare un più), in attesa che il polacco Arkadiusz Milik recuperi completamento dall’infortunio al ginocchio. Calciomercato chiuso quindi per il Napoli? Non necessariamente: le ultime notizie lasciano intendere che i partenopei si concentreranno anzitutto su acquisti di prospettiva (come l’attaccante brasiliano Leandrinho, classe 1998) ed eventuali cessioni. In questo senso si collocano i rumors di calciomercato che vogliono la Fiorentina interessata ad un difensore del Napoli: si tratta di Lorenzo Tonelli, che domani sarà titolare per la prima volta in questo campionato (in Napoli-Sampdoria), vista la squalifica di Albiol e la partenza per la Coppa d’Africa di Koulibaly. Arrivato a Napoli nel corso dell’ultimo calciomercato estivo, il ventiseienne ex Empoli non è mai sceso in campo in partite ufficiali con la prima squadra: per lui un’apparizione con la formazione Primavera, nel match d’inizio dicembre contro il Milan. La Fiorentina dal canto suo sta valutando il futuro del suo leader difensivo, Gonzalo Rodriguez, il cui contratto in scadenza a giugno non è ancora stato rinnovato. Secondo quanto riportato da tuttonapoli.net, i viola potrebbero cautelarsi chiedendo al Napoli il prestito di Tonelli, con eventuale diritto di riscatto da poter esercitare a giugno.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: IL FUTURO DI DUVAN ZAPATA (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Napoli che come detto guarda anche più in là, non solo in termini di acquisti giovani ma anche di giocatori già di proprietà ed attualmente in prestito. E’ il caso di Duvan Zapata, centravanti colombiano che a luglio tornerà a Castel Volturno dall’Udinese. L’arrivo di Pavoletti sembra però chiudere le porte del Napoli ad altri attaccanti centrali, considerando che in rosa c’è ancora Manolo Gabbiadini che mister Sarri schiera in quella posizione. Che ne sarà di Zapata? Le prime ipotesi, come quella riferita del Messaggero Veneto, vanno verso la cessione a titolo definitivo: si parla di un possibile scambio con Gregoire Defrel del Sassuolo, ed anche di altre squadre interessate come Milan e Fiorentina. Quella Fiorentina che osserva anche Tonelli: potrebbe scaturirne una doppia operazione di calciomercato. Senza dimenticare l’Udinese, che sta valorizzando Duvan Zapata e che potrebbe cercare di acquistarne il cartellino in estate.

© Riproduzione Riservata.