Calciomercato Roma/ News: le trattative live della Befana oggi 6 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: MONACO SU PAREDES (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Attenzione alle notizie di calciomercato che riguardano la Roma. Non solo quelle relative all’acquisto di un esterno d’attacco, vero e proprio tormentone di questi primi giorni del mercato invernale. Il portale calciomercato.it ha riportato l’interesse del Monaco per un giocatore della Roma: Leandro Paredes, argentino classe 1994 che in questa stagione ha totalizzato 18 presenze tra Serie A e coppe. Il Monaco, al momento secondo nel campionato francese a meno 2 dalla capolista Nizza, vuole rinforzarsi anche in vista degli ottavi di finale di Champions League che lo vedranno affrontare il Manchester City (con gara di ritorno in casa). Le possibilità economiche non mancano alla squadra allenata dal portoghese Leonardo Jardim, che può contare sulla disponibilità del presidente russo Rybolovlev: la Roma dal canto suo valuta Paredes 15-20 milioni di euro, come sa bene ad esempio il Milan che in estate aveva provato a regalare l’argentino a Montella. Un altro giocatore potrebbe inserirsi nell’eventuale discorso: si tratta di Joao Moutinho, campione d’Europa 2016 con il Portogallo ed elemento di grande tecnica ed esperienza internazionale. Il suo ingaggio si aggira sui 2 milioni di euro e sarebbe quindi sostenibile per le finanze della Roma: se il Monaco dovesse fare sul serio per Paredes, già in questa finestra di calciomercato, i giallorossi potrebbero rispondere con una richiesta di conguaglio più Moutinho.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: DEPAY VERSO L’EVERTON… (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Nel frattempo, come detto, la Roma rimane con le antenne ben dritte sul fronte esterno. Oltre a Charly Musonda Jr e Jesé Rodriguez, con quest’ultimo più diretto verso il Las Palmas, interessa anche Gerard Deulofeu che è assistito dagli stessi procuratori di Jesé e gioca nell’Everton. Secondo le news di calciomercato riportate dalla stampa inglese, i Toffees sarebbero vicini all’acquisto di Memphis Depay, ala olandese classe 1994 in uscita dal Manchester United. Il suo arrivo a Goodison Park potrebbe liberare proprio Deulofeu, che gioca nello stesso ruolo e già adesso non è un titolare fisso, nelle gerarchie del manager Ronald Koeman. Quest’ultimo sarà probabilmente ben contento di valorizzare il connazionale Depay, che gli consentirà di liberare Deulofeu senza troppi patemi. La Roma è avvisata, così come il Milan che come i giallorossi sta pensando allo spagnolo ex Barcellona; rimarrebbe da verificare la disponibilità dell’Everton alla cessione in prestito, anche perché l’acquisto di Depay potrebbe richiedere all'Everton un ritorno economico immediato tramite una cessione.

