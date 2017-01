CALENDARIO SERIE A, 19^GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA (7-8 GENNAIO 2017) - Dopo la sosta natalizia torna in campo la Serie A per giocare, tra sabato 7 e domenica 8 gennaio, la 19^ giornata, ultima del girone di andata, con la Juventus che è già sicura di essere campione d’inverno e chiuderà la sequenza delle gare nel posticipo di domenica sera. Di seguito una breve rassegna delle sfide in calendario per la 19^giornata della Serie A 2016-2017.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE A 2016-2017 (19^GIORNATA)

CALENDARIO SERIE A, 19^GIORNATA: EMPOLI-PALERMO - Le prime squadre a tornare in campo sono Empoli e Palermo, che si affrontano al Castellani sabato 7 gennaio con calcio d’inizio alle 18.00. Gara molto delicata per entrambe con i toscani reduci da una sconfitta a Bergamo, dopo aver battuto il Cagliari in casa nella gara precedente. Il Palermo di Corini, dopo ave espugnato Genova sponda rossoblù, è stato invece fermato in casa nella sfida diretta contro il Pescara. Nella prima di ritorno per l’Empoli c’è la trasferta in casa della Sampdoria del suo ex tecnico, Giampaolo, mentre il Palermo si reca a Sassuolo.

CALENDARIO SERIE A, 19^GIORNATA: NAPOLI-SAMPDORIA - Alle 20.45 dello stesso giorno, riflettori puntati sul San Paolo, dove il Napoli riceve la Sampdoria. Per i partenopei pareggio a suon di reti, 3–3 a Firenze nell’ultima giornata, mentre nella precedente aveva battuto il Torino per 5–3. La Sampdoria è in leggero calo con un pareggio casalingo contro l’Udinese dopo aver perso al Bentegodi contro il Chievo. Nella gara successiva il Napoli sarà ancora in casa, questa volta contro il Pescara, mentre la Sampdoria gioca a Marassi contro l’Empoli.

CALENDARIO SERIE A, 19^GIORNATA: UDINESE-INTER - Domenica 8 lunch match alle 12.30 tra Udinese ed Inter. La formazione di casa ha vinto per 2–0 al Fiuli contro il Crotone e nella gara successiva ha pareggiato 0–0 a Marassi. Per l’Inter le ultime due partite hanno portato sei punti in classifica con la vittoria esterna, a Sassuolo, seguita da quella interna contro la Lazio. Nella giornata successiva Udinese in casa contro la Roma, e stessa cosa per l’Inter che affronterà il Chievo a San Siro.

CALENDARIO SERIE A, 19^GIORNATA: CHIEVO-ATALANTA - Alle 15.00 si gioca al Bentegodi una sfida equilibrata tra Chievo ed Atalanta. La formazione di Maran dopo il successo con la Sampdoria si è dovuta arrendere all’Olimpico contro la Roma, mentre per l’Atalanta, il successo contro l’Empoli ha fatto seguito al bel pareggio ottenuto nel turno precedente in casa del Milan. Primo turno di ritorno con il Chievo a San Siro contro l’Inter, mentre i bergamaschi se la vedranno con la Lazio all’Olimpico.

CALENDARIO SERIE A, 19^GIORNATA: GENOA-ROMA - Sempre alle 15.00 si gioca il match di Marassi dove il Genoa di Juric ospita la Roma di Spalletti. Rossoblù genoani in un momento difficile con la sconfitta in casa ad opera del Palermo, a cui ha fatto seguito quella esterna contro i granata di Mihajlovic. Per la Roma alla sconfitta dello Stadium, contro i bianconeri, ha fatto seguito l’immediato riscatto contro il Chievo. Nella prima di ritorno Genoa in trasferta a Cagliari e Roma al Friuli contro l’Udinese.

CALENDARIO SERIE A, 19^GIORNATA: LAZIO-CROTONE - Nel match dell’Olimpico, domenica 8 alle 15.00, in campo la Lazio di Inzaghi ed il Crotone. I romani dopo il successo interno con la Fiorentina, si sono arresi a San Siro contro l’Inter. Per i Crotone, nelle ultime due gare una sconfitta in casa dell’Udinese ed il rinvio del match con la Juventus. Nella gara successiva la Lazio è impegnata ancora in casa, contro l’Atalanta, mentre i calabresi ricevono il Bologna, allo Scida.

CALENDARIO SERIE A, 19^GIORNATA: PESCARA-FIORENTINA - Alle 15.00 all’Adriatico, la Fiorentina fa visita al Pescara di Oddo. Per il Pescara nell’ultimo turno è arrivato un punto prezioso colto al Barbera, mentre in quello precedente c’era stata una sconfitta casalinga pesante contro il Bologna. Nella prima di ritorno impegno complicato per il Pescara, a Napoli, ed altrettanto per i viola, che ricevono, al Franchi la Juventus.

CALENDARIO SERIE A, 19^GIORNATA: SASSUOLO-TORINO - L’ultima gara delle 15.00 di domenica è quella del Mapei Stadium dove il Sassuolo ospita il Torino di Mihajlovic. Brutto periodo per gli emiliani che dopo la sconfitta interna di misura contro l’Inter, ne hanno subita un’altra nella giornata successiva, a Cagliari. Per il Sassuolo l’impegno della prima di ritorno è con il Palermo in casa, mentre il Torino ospiterà il Milan.

CALENDARIO SERIE A, 19^GIORNATA: MILAN-CAGLIARI - Il girone d’andata del Milan si chiude alle 18.00 di domenica 8 ospitando il Cagliari. La formazione di Montella non ha giocato l’ultima di campionato, a Bologna, e nel turno precedente è stata fermata sul pareggio in casa contro l’Atalanta. Il Cagliari ha fatto seguire alla sconfitta di Empoli, la vittoria per 4–3 al Sant’Elia contro il Sassuolo. Per il Milan primo impegno del ritorno a Torino contro la formazione dell’ex Mihajlovic, mentre per il Cagliari c’è l’incontro casalingo contro il Genoa.

CALENDARIO SERIE A, 19^GIORNATA: JUVENTUS-BOLOGNA - La giornata è chiusa, alle 20.45, dall’impegno casalingo della Juventus contro il Bologna. Per i bianconeri, dopo il successo nello scontro diretto con la Roma, la gara a Crotone è stata rinviata per la Supercoppa. Anche il Bologna non ha giocato nell’ultimo turno, nel quale era prevista la gara con il Milan ed in quello precedente ha espugnato Pescara. Nella giornata successiva juventini al Franchi contro i viola di Paulo Sousa e Bologna allo Scida contro il Crotone. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE A 2016-2017 (19^GIORNATA)