Diretta/ Civitanova-Milano info streaming video e tv, orario e risultato live (Rai, volley maschile 18^ giornata Superlega oggi 6 gennaio 2017)

DIRETTA CIVITANOVA-MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY MASCHILE 18^ GIORNATA SUPERLEGA, OGGI 6 GENNAIO 2017) – Cucine Lube Civitanova-Revivre Milano, diretta dagli arbitri Maurizio Canessa e Fabrizio Pasquali oggi, venerdì 6 gennaio 2016 alle ore 18.30, sarà un vero e proprio testacoda nel campionato di Serie A maschile di volley. La capolista marchigiana, reduce da quattro vittorie consecutive e al momento capace di vantare tre punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, ovvero Trentino, affronterà la penultima della classe, la formazione lombarda che non è riuscita ad essere competitiva in questa prima fase della stagione. Nel rinnovato campionato di Serie A di pallavolo in cui le licenze vengono accordate in maniera biennale, non c'è pericolo di retrocessione, ma è chiaro che la Revivre sperava in un altro impatto in una realtà in cui comunque rappresentare una grande città non è di per se sinonimo di successo, visto che nel volley italiano la provincia, come Civitanova, è storicamente al potere.

La Lube ha perso in campionato solo due partite finora, lo scontro diretto con Trentino (prendendo però poi un vantaggio in classifica) ed il match contro Modena, sempre in trasferta, del 4 dicembre scorso, al quale ha fatto seguito un secondo ko consecutivo in Champions League contro il BR Volleys. Successivamente, cinque vittorie di fila tra Coppa e campionato, l'ultima delle quali sul campo di Sora il 29 dicembre scorso. Milano invece in campionato ha vinto finora solo i due match disputati contro Molfetta e quello casalingo contro Padova, subendo tre sconfitte di fila dopo il secondo successo con i pugliesi, contro Modena, Monza e Vibo Valentia.

Anche il quadro dei precedenti indica una sfida potenzialmente a senso unico, visto che la Lube Civitanova si è aggiudicata tutte le ultime cinque sfide disputate in campionato contro Milano. L'ultimo precedente risale alla partita d'andata di questa stagione, il 23 ottobre scorso, con Milano battuta in casa zero a tre, mentre l'ultima sfida nelle Marche è andata in scena il 13 febbraio 2016, con Civitanova che non ha lasciato anche in questo caso neanche un set agli avversari. In queste ultime cinque sfide tutte vinte dai marchigiani, Milano è riuscita a strappare un set solamente in occasione del precedente del 15 febbraio 2015, disputato in trasferta.

Nelle ultime venti partite di campionato disputate, lo score di Milano recita tre vittorie e diciassette sconfitte, indicativo di come la squadra nel 2016 abbia sofferto un gap tecnico evidente rispetto alle altre realtà della pallavolo italiana. Esattamente speculare il rendimento della Lube Civitanova tra campionato e Champions League, con diciassette vittorie e tre sole sconfitte. Una realtà, quella delle Marche, che d'altronde è ai vertici anche in campo europeo, avendo ottenuto il terzo posto assoluto nell'edizione della scorsa stagione della Champions League di volley.

Civitanova-Milano, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 18.30, sarà la sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Rai Sport 1, sul canale 57 del digitale terrestre in chiaro (numero 557 per vedere il match in HD) della diciottesima giornata del campionato di Serie A1 di Volley, con la partita che sarà visibile anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito della Tv di Stato all'indirizzo www.raiplay.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE LO STREAMING VIDEO DI CIVITANOVA-MILANO (da raiplay.it)

