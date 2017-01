Probabili formazioni/ Empoli-Palermo: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 19^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-PALERMO: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA) - Empoli-Palermo inaugura il 2017 in Serie A: la diciannovesima giornata si apre allo stadio Castellani, dove alle ore 18 di sabato 7 gennaio le due squadre si sfidano in un delicatissimo incrocio per la salvezza. I quattro punti conquistati dal Palermo prima della sosta hanno ridotto la forbice rispetto all’Empoli, che al momento rappresenta la quota salvezza: una vittoria dei siciliani riaprirebbe ancor più la corsa alla permanenza in Serie A, trascinandovi anche i toscani che sembrano però essersi offensivamente sbloccati. Andiamo dunque a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Empoli-Palermo.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - Ancora con qualche problema legato agli infortuni, Giovanni Martusciello si affida a Levan Mchedlidze che ha segnato tre gol nelle ultime due partite; il georgiano dovrebbe spuntarla su Maccarone per il ruolo di prima punta, con Marilungo che invece è favorito su Pucciarelli per affiancarlo. Saponara è in dubbio: condizioni da valutare per il trequartista che ancora una volta può lasciare spazio a Buchel, nazionale del Lichtenstein che appare in vantaggio per ricoprire quella posizione in campo. In mediana le cose non dovrebbero cambiare rispetto alle ultime uscite: Dioussé riferimento al centro con Andrés Tello che si muove sul centrodestra e Daniele Croce che agisce dall’altra parte. I punti domanda maggiori per Martusciello riguardano la difesa: Pasqual non dovrebbe farcela e dunque Dimarco giocherà ancora sulla fascia sinistra, dall’altra parte Cosic sarà titolare anche qualora Laurini dovesse recuperare in tempo (il francese andrebbe soltanto in panchina). Al centro sarà nuovamente Veseli a prendere il posto di Andrea Costa, con Bellusci invece confermato. In porta, senza sorprese, giocherà il polacco Skorupski.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - I buoni risultati ottenuti prima della sosta convincono Eugenio Corini a confermare il 3-4-2-1: Nestorovski si è bloccato e vuole tornare al gol, a dargli una mano saranno Quaison e uno tra Diamanti e Bruno Henrique, con il primo che sembra in leggero vantaggio ma che non è ancora certo del posto. Qualora il brasiliano non dovesse essere impiegato sulla trequarti potrebbe comunque giocare a centrocampo, andando ad affiancare Gazzi per una cerniera di solidità e quantità; l’alternativa è Jajalo (più di Hiljemark e Chochev), sulle corsie invece Rispoli e Aleesami sono sicuri del posto, essendo tra gli insostituibili di questa squadra. Nel reparto difensivo fiducia confermata in Goldaniga, che si dovrebbe posizionare sul centrodestra lasciando a Giancarlo Gonzalez, le cui quotazioni sono in ascesa, il centro della linea. Dall’altra parte Andelkovic è invece favorito su Thiago Cionek, a difendere i pali della porta del Palermo sarà Posavec.

EMPOLI-PALERMO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Empoli-Palermo, valida per la diciannovesima del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa in esclusiva dalla pay tv del satellite, in particolare sul canale Sky Calcio 1.