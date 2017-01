Probabili formazioni/ Napoli-Sampdoria: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 19^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SAMPDORIA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA) - Napoli-Sampdoria è una delle partite più interessanti nel quadro della diciannovesima giornata di Serie A 2016-2017: si gioca al San Paolo con calcio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 7 gennaio. Il Napoli - o almeno la sua tifoseria - è già entrato nella febbre da Real Madrid, ma prima vuole puntare a confermare il suo terzo posto in classifica e avvicinare la vetta del campionato; per farlo però dovrà superare una Sampdoria agguerrita per non essere riuscita a centrare risultati importanti nelle giornate precedenti la sosta, e dunque a caccia di una vittoria di prestigio che la farebbe ripartire alla grande. Possiamo subito studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Napoli-Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - La grande domanda di casa Napoli riguarda ovviamente Pavoletti: il nuovo attaccante sarà in campo subito? Difficile dirlo, ma la sensazione è che Maurizio Sarri lo manderà in panchina per poi eventualmente dargli spazio nella ripresa, anche in virtù di una forma non esaltante (l’attaccante non gioca da tempo). Dal primo minuto ci sarà dunque il solito tridente “piccolo”, con Mertens (otto gol nelle ultime tre partite) schierato da prima punta e Callejon e Lorenzo Insigne che agiranno ai suoi lati. A centrocampo le solite quattro alternative per due maglie: Amadou Diawara e Zielinski vanno ancora una volta verso il campo, con Allan e Jorginho che dunque saranno soltanto a disposizione ma pronti a dare il loro contributo a partita in corso. Per Sarri i problemi riguardano soprattutto la difesa: Koulibaly è partito per la Coppa d’Africa, non ci sarà nemmeno Raul Albiol che deve scontare un turno di squalifica e Chiriches va verso la tribuna per infortunio. Coppia obbligata dunque: Nikola Maksimovic e Tonelli - che è all'esordio assoluto con la maglia del Napoli - non hanno mai giocato insieme, dunque dovranno essere bravi i due terzini (Hysaj e Strinic, visto che anche Ghoulam è partito per il Gabon) a dare una mano.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Nella Sampdoria potrebbe essere il giorno giusto per il rientro di Emiliano Viviano: il favorito resta ancora Puggioni ma quello che in teoria è il portiere titolare potrebbe finalmente accomodarsi in panchina. La formazione di Marco Giampaolo rimane quella classica: qualche dubbio c’è, ma Jacopo Sala dovrebbe recuperare in tempo e dunque sarà impiegato sulla destra con Regini - sei mesi a Napoli nell’ultima stagione - che agirà sulla fascia mancina, in mezzo la solita coppia formata da Silvestre e Skriniar. A centrocampo il primo punto di domanda, quello classico: Linetty o Praet? Le ultime indicazioni dicono che dovrebbe essere il polacco ad avere la meglio, completando dunque il reparto con Edgar Barreto e Lucas Torreira, quest’ultimo in odore di partenza e dunque forse a una delle ultime partite con la maglia della Sampdoria. Bruno Fernandes avrà la meglio su Ricky Alvarez - salvo sorprese - e dunque sarà il trequartista; possibile sorpresa in attacco perchè Schick è in grande crescita e insidia una delle due maglie titolari, quelle che appartengono a Muriel e al grande ex Quagliarella. Entrambi ancora favoriti, ma domani le cose potrebbero cambiare.

NAPOLI-SAMPDORIA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Napoli-Sampdoria, valida per la diciannovesima del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, in particolare sui canali Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; e sui canali della pay tv del digitale terrestre, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-SAMPDORIA