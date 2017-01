CALCIOMERCATO NEWS/ Roma, Milan, Juventus, Napoli, Inter: le trattative alla ripresa delle Serie A, oggi 7 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO NEWS. La Juventus prova a blindare il suo Dybala per cercare di rintuzzare gli attacchi delle Spagnole, Real e Barcellona. Per lui si sta studiando un contratto fino al 2021 a 7,5 milioni l'anno. Cifre da capogiro e che dovrebbero togliere dalla testa di Dybala qualsiasi tipo di tentazione. Evra nonostante gli appelli dei suoi compagni si è messo nell'ottica di lasciare Torino. Due le opzioni: da una parte la Liga spagnola, al Valencia con Zaza, dall'altra non gli diapiacerebbe un ritorno al Manchester di Mourinho. Percorso inverso potrebbe farlo Darmian cercato come alternativa dalla Juventus ma che nel calciomercato di gennaio interessa pure all'Inter che per giugno aspetta Rodriguez ormai promesso sposo. Il Milan invece vive ore di alta tensione societaria. La diarchia tra italiani-cinesi e Berluscones non funziona. Galliani, forte del rapporto di amicizia che lo lega a Lotito avrebbe opttenuto dal patron della Lazio una via preferenziale per prendere subito Keita Balde a 20 milioni più 5 di bonus. La Lazio infatti è già in parola col sostituto, El Ghazi dell'Ajax cercato invano anche dalla Roma. Ma Fassone e Mirabellli di investimenti ora non ne vogliono sapere. Preferiscono aspettare il mese di giugno e il benedetto closing. Ed ecco allora che ricevuto uno stop da Koeman per Delofeu, galliani ha sondato il manchester per prendere Depay ma sempre in prestito. Risposta negativa, gli inglesi vogliono venderlo a titolo definitivo e ritengono le offerte ricevute da Roma e Milan assolutamente inadeguate. Roma che sempre a Londra cerca la sua occasione ma tutto ciò che il povero ds Massara tocca si allontana magicamente. Era successo con Jesé, Delofeu e ora con Feghouli. Trattativa sulla base di un prestito oneroso e ricatto a 15 milioni: sembra che la tratativa sia a buon punto e invece improvvisamente Feghouli ritrova il posto da titolare (ieri 90 minuti contro il City e una scoppola di 5-0) e non vuole più lasciare Londra. Vedremo se sono semplici scaramucce o l'ennesima storia che si chiude prima di cominciare.

CALCIOMERCATO NEWS. Pareva una bomba di mercato: Lamela a Roma, si allena a Trigoria. Non una dele tante bufale stavolta è tutto vero. Lamela è tornato a Roma e si è allenato a parte coi suoi ex compagni a Trigoria. La cosa ha acceso le fantasie di tifosi e sddetti ai lavori. La Roma cerca un esterno e lui sarebbe perfetto ovviamente. Ma a spegnere ogni entusiasmo ci ha pensato Pochettino, il tecnico del Tottenham, che ha ringraziato la Roma per aver accolto Lamela che è afflitto da un infortunio muscolare che lo tiene bloccato da mesi. Motivo per cui l'argentino ha chiesto alla società di potersi curare a Trigoria con un suo fisioterapista di fiducia. Caso chiuso. L'Inter mentre aspetta di sbloccare le cessioni e di conseguenza gli acquisti non perde l'occhio sul mercato dei giovanissimi. Due i profili inquadrati: Guilherme Arana e Richarlison. Il primo è un esterno difensivo del Corinthians, il secondo e Richarlison, attaccante classe 97' che i brasiliano paragonano al vecchio Romario. Anche il napoli a caccia di talentini. L'ultimo finito nella rete di Giuntoli è quello di Alessio Zerbin, classe 1999 del Gozzano. Su di lui c'era anche la Juventus e Sartori dell'Atalanta ma è stato bravo il Napoli ad anticipare tutti. I primi giorni di settimana prossima verranno chiuse tutte le pratiche e Zerbin potrebbe giocare nella primavera napoletana. Alla voce che Evra sarebbe con due piedi fuori dalla Juventus, la vecchia guardia bianconera è insorta e ci ha pensato Barzagli a dire che Evra ha un ruolo fondamentale nello spogliatoio juventino.

CALCIOMERCATO NEWS. Una Befana oggi piena di schezetti e con ben pochi dolcetti. Soprattutto per quei tifosi del Milan, pur senza dirlo, cominciano a temere che Donnarumma possa lasciare il Milan. E fanno bene a preoccuparsi perché c'è un indizio che gioca totalmente a loro sfavore. E si chiama Mino Raiola. Quel "trafficone" del Mino sa di avere in mano una miniera d'oro, e non vede l'ora con Donnarumma di fare la stessa operazione di calciomercato fatta con Pogba che gli ha fatto intascare sulla trentina di milioni. La Juventus si sa che vuole trovare un vice Buffon che ancora oggi è considerato il miglior portiere. E deve essere un vice all'altezza. Per questo il più futuribile e il migliore in circolazione, incoronato anche da Buffon stesso, è proprio Donnarumma. Un acquisto che per la Juventus somiglierebbe molto a quello fatto anni fa col giovane Buffon. Marotta ha stretto un patto con Raiola e vuole a tutti i costi Donnarumma. E tutti sanno che quando Raiola si mette in testa una cosa la porta a termine. Intanto la Roma sta stringendo a Londra col West Ham per Feghouli. Si parloa di prestito oneroso con diritto di riscatto a 12 milioni. Il calciatore ha dato il suo assenso a trasferirsi a Roma. Un giocatore di spinta, forte fisicamente, di temeramento, molto diverso da Salah. E l'idea a Spalletti non dispiace. La Fiorentina sta per salutare kalinic: e se ne farà una ragione visti i 45 milioni messi sul piatto dai cinesi allenati da Cannavaro. Corvino per sostituirlo lavora all'ipotesi di un ritorno di Seferovic. L'Inter invece ha fissato a martedì il giorno buono per chiudere Gagliardini. Infine il Napoli non si è rassegnato a strappare Orsolini alla Juventus. La parola però ora spetta all'Ascoli che ne detiene il cartellino.

CALCIOMERCATO NEWS. La Roma dalla Befana ottiene in regalo solo tanto carbone. E' un pianto greco. Dall'Everton l'allenatore Koeman fa sapere che Deulofeu diffcilmente partirà, ed ecco che uno degli obiettivi di calciomercato di Massara viene depennato. Passiamo a Jesé: anche lui si allontana definitivamente dalla Roma: pare abbia trovato l'accordo con la sua squadra del cuore, il Las Palmas. Per Defrel il no era arrivato ieri. E il Papu Gomez costa troppo. Rimane Musonda, un ragazzino che nelle sue esperienze lontano da Londra non ha mai sfondato. Per Spalletti un 6 gennaio da dimenticare. Anche il Milan oltre a Keita ha messo nel mirino Gomez dell'Atalanta ma tra la realtà e i sogni di mercato c'è di mezzo un closing infinito e misterioso. Al Napoli è scoppiato il piccolo caso di Tonelli: zero minuti in campo: non dovesse giocare le prossime chiederà di essere ceduto. Alla Juventus si sta lavorando sulla cessione di Zaza al valencia. Potrebbe seguirlo anche Evra tentato dal Manchester. per i sostituti si parla di Lirola e Darmian. L'Inter lavora in queste ore alla cessione di Banega in Cina per ottenere una plusvalenza di almeno 20 milioni. Per Jovetic solo un prestito con diritto di riscatto.

CALCIOMERCATO NEWS. Frenata dell'Inter nell'affare di mercato col Siviglia per la cessione di Jovetic. L'Inter vuole rientrare dei 17 milioni spesi per rilevarlo dal City ma il Siviglia non ci sta. Per un giocatore discontinuo che negli ultimi anni ha giocato pochissime partite non se la sente di spendere certe cifre. E' più ragionevole un prestito con diritto di riscatto. Il Siviglia ha un accordo con Jovetic e forte di quello non cede. Per ora l'Inter come risposta ha congelato la trattativa sperando nell'inserimento di altre suqdre. Intanto si lavora a prendere darmian subito e Bernrdeschi e Rodriguez a giugno. Quest'ultimo avrebbe dato il suo assenso al trasferimento a Milano. Anche il Milan cinese per giugno vuole regalare a Montella Bernardeschi. Sarà un derby di calciomercato stimolante e ricco di soddisfazione per i Della Valle che assisteranno a una ricca asta. Sulla Fiorentina è da registrare il rapporto pessimo tra la dirigenza e Paulo Sousa. Dovesse partire Kalinic in Cina i rapporti potrebbero deteriorarsi. A quel punto la Fiorentina virerebbe su Cesare Prandelli che ha una voglia matta di tornare. Dalla Spagna confermano l'arrivo della coppia Zaza Evra dalla Juventus. Formula del prestito per zaza rimane la più probabile. La Roma è a Londra col ds Massara che sta provando a raccattare un giocatore. I nomi sono i soliti, e alcuni improbabili: Delofeu, Musonda e Feghouli. Staremo a vedere se Massara tornerà con qualcosa in mano. C'è in gioco la sua riconferma come ds della Roma. Riuscirà a spuntarla almeno per Feghouli?

CALCIOMERCATO NEWS. Non si sa di preciso quali fonti (giornalistiche si intende) abbiano svelato oggi i piani cinesi del Milan. Non si capisce se per buttare fumo negli occhi o per tamponare lo strapotere di Suning. Si parla ovviamente del calciomercato che verrà: 20 milioni per Keita Balde, anche se Lotito ne chiede 30, ma è solo un gioco al rialzo. E poi anocra il regalo agostano di un Bernardeschi, su cui è meglio non fare troppo i brillanti perché la mano pesante di Suning si è già mossa da tempo per il talentino della Fiorentina. Sarà anche questo un bel derby di mercato tutto cinese. E poi, parlando sempre del calciomercato estivo del Milan si punterà, dicono, su Musacchio in difesa. E per il mercato di gennaio?

Si punta tutti d'accordo, cinesi e quel che resta degli italiani, su Deulofeu dell'Everton. Non più solo in prestito secco come proposto una settimana fa. Però su Deulofeu c'è forte anche la Roma che a inviato il ds Massara a Londra per prendere un esterno d'attacco che Spalletti vuole in rosa entro settimana prossima. La Romaha incontrato l'Everton e ha proposto un prestito con obbligo di riscatto per il giovane talento ex Barcellona. Nel tentativo di dimenticare lo sgarbo di Jesé.

Se da una parte la Juventus si gode il sorpasso per Orsolini ai danni del Napoli, deve stare attenta alle avances di Mourinho che sta convincendo Evrà a tornare al Manchester. E pare ci stia pure riuscendo.

CALCIOMERCATO NEWS. La Roma trema se è vero che il Manchester di Mourinho è tornato a bussare alla porta dell'agente del difensore greco proponendo 4 milioni di ingaggio all'anno e alla Roma 38 milioni. Una cifra che si avvicina ai 40 milioni richiesti da Pallotta. C'è un solo problema: trovare un sostituto all'altezza nel mese di gennaio, cosa non facile. Ma su questo aspetto Spalletti è stato irremovibile: se va via qualcuno, vedi Iturbe, va sostituito. Intanto il ds Massara è volato a Londra (dove era presente anche Walter Sabatini) per Musonda. Parecchie le trattative in agenda. La Juventus rimane ancora in ansia, pur senza mostrare troppo nervosismo, per Dybala. Ormai, coem accadde anche per Pogba, si sta parlando troppo di una partenza del giovane argentino e quando succede così poi le cose accadono veramente. E Marotta vuole evitare di gestire una tale situazione. Solo una consizione potrebbe fargli cambisre idea: nel caso in cui la Juventus dovesse vincere la Champions allora potrebbe liberare Dybala. L'Inter dopo aver quasi venduto al Siviglia Jovetic sta cercando di piazzare in Cina Banega. Si parla di 25 milioni, che per l'Inter sarebbe una plusvalenza pazzesca realizzata in solo 6 mesi avendo preso nel calciomercato estivo il centrocampista argentino a parametro zero. Il Milan rimane attaccata al telefono aspettando un cenno da parte di Deulofeu. Il Napoli è alle prese col rinnovo di Ghoulam. La distanza tra le parti è meno di 1 milione.

CALCIOMERCATO NEWS. La Juventus rischia di essere la regina anche del calciomercato invernale. Ha preso in 48 ore dal Genoa Rincon, soffiandolo di fatto alla Roma e ora si diverte a immaginare la squadra del futuro. E per non perdere la mano ha deciso di riutilizzare il metodo Higuain per un altro grande obiettivo di mercato: Marco Verratti del Psg. La Juve è disposta a spendere 80 milioni per la clausola dell'ex Pescara. Soldi che potrebbero arrivare da un'altra grande operazione di calciomercato emersa ieri in Spagna grazie al quotidiano As: il Real Madrid sarebbe disposto per assicurarsi Dybala a mettere sul piatto Alvaro Morata più 90 milioni di euro, una cifra mostruosa che garantirebbe l'ennesima plusvalenza bianconera. Spostandoci nella seconda posizione in classifica troviamo una Roma dimessa sul mercato, che per ora ha ceduto e incassato. Gli unici nomi per ora abbordabili sono quelli di Musonda come vice Salah e Badelj solo a condizione che parta Paredes.

Un'altra squadra che non se la passa bene è il Milan che spera di vendere bacca per riaccendere qualche fantasia di calciomercato. Anche se i rumors su Keita Balde della lazio non si placano e si parla di una offerta imminente di 20 milioni con la solita formula del prestito con diritto di riscatto. L'Inter per ora si sta concentrando sulle cessioni per monetizzare, abbassare il monte ingaggi e liberare una rosa spopositata di tutti i giocatori in esubero. Infine il Napoli si dedica al mercato giovani: Orsolini e Kessie i primi nomi sul taccuino di giuntoli, peccato che la concorrenza per questi calciatori si chiami Chelsea e Juventus.