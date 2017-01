Calciomercato Inter/ News: le trattative live di oggi, sabato 7 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO INTER NEWS - Anche Rodrigo Palacio può diventare un protagonista del calciomercato di gennaio 2017. L’attaccante è all’Inter dal 2012, in nerazzurro si trova bene e non ha mai fatto storie quando lasciato in panchina, meno che mai oggi che ha 34 anni (il 5 febbraio saranno 35). Un giocatore con la sua classe e la sua intelligenza fa ancora comodo all’Inter, non a caso sono 10 le presenze ufficiali del Trenza in questa stagione (7 in Serie A, 3 in Europa League con 1 gol). Ciononostante c’è un però: il contratto di Palacio scade a giugno, il giocatore sta valutando se e come scrivere un ultimo capitolo della sua carriera. Le ipotesi di calciomercato sono per il momento due: la prima prevede il ritorno al Boca Juniors, la squadra che ha lanciato Palacio ai massimi livelli in patria e verso il calcio europeo. La seconda è quella di un trasferimento all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il primo allenatore italiano di Palacio che oggi sta lavorando bene a Bergamo. Per la Dea l’acquisto di Palacio sarebbe un lusso, per qualità ed esperienza del diretto interessato, ma in caso di trasferimento in prestito l’Inter dovrebbe contribuire al pagamento dell’ingaggio che è superiore ai 2 milioni di euro. In ogni caso, per il momento nulla è ancora stato deciso: Directv Sports ha sottolineato come la volontà attuale di Palacio sia quella di terminare la stagione a Milano, o comunque in Italia, senza considerare il ritorno in Argentina. Vedremo se l’Atalanta, con cui l’Inter sta già dialogando per Roberto Gagliardini, vorrà pensare seriamente all’attaccante ex Genoa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS - Inter che intanto continua a monitorare il panorama dei giovani talenti, sia in Italia che all’estero e in particolare in Sudamerica. Le ultime news di calciomercato, riportate dal quotidiano Tuttosport, hanno avvicinato ai nerazzurri il nome di Thiago Maia, centrocampista centrale brasiliano nato il 23 marzo 1997. Il diciannovenne verdeoro gioca nel Santos, lo stesso club da cui l’Inter ha acquistato Gabigol nell’ultimo calciomercato estivo: su Thiago Maia sono vigili anche altre squadre importanti, il Chelsea ad esempio aveva provato a prenotarne l’acquisto nei mesi scorsi ma il ragazzo non aveva voluto lasciare il Brasile. Si tratta in ogni caso di un giocatore che l’Inter continuerà a tenere d’occhio, anche se difficilmente Thiago Maia diventerà un obiettivo concreto per l’attuale finestra di calciomercato. Piero Ausilio e soci potrebbero cercare comunque di strappare un diritto di prelazione sul giovane centrocampista, di modo da poterci ragionare con più calma la prossima estate.

