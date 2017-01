Calciomercato Juventus/ News: le trattative di oggi, 7 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS - In casa Juventus si valutano diverse strategie di calciomercato: c’è da tener d’occhio le occasioni di questi giorni, per studiare un eventuale altro colpo che possa migliorare ulteriormente la rosa di Allegri. Ma bisogna anche pianificare il futuro prossimo e in quest’ottica rientrano le news di calciomercato relative a Patrice Evra: il terzino francese ha il contratto in scadenza a giugno, per lui si parla di un ritorno al Manchester United ma anche di un interessamento del Valencia, a caccia di rinforzi d’esperienza per migliorare la situazione nella Liga. Il quotidiano iberico Super Deporte ha aggiunto che l’ex squadra di Cesare Prandelli vorrebbe acquistare dalla Juventus anche Simone Zaza, che è già stato ad un passo su richiesta dell’ex ct della Nazionale. Ora la trattativa di calciomercato si è riaperta, la Juventus spera di strappare un accordo simile a quello impostato in estate con il West Ham, cui Zaza era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Da considerare anche la volontà dell’attaccante, che secondo altre notizie di calciomercato preferirebbe fare ritorno in Italia dove la Fiorentina gli ha strizzato l’occhio. Tornando all’ipotesi spagnola, vedremo se il Valencia arriverà a formulare un’offerta anche per Evra, che per il momento non sembra in odore di rinnovo con la Juventus.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS - Sempre a proposito di Spagna, ma anche d’Inghilterra, il portale fichajes.com ha fatto riferimento ad altri parametri zero in vista: quelli del Manchester City allenato da Pep Guardiola. Al momento 5 giocatori della prima squadra hanno il contratto in scadenza a giugno: sono il portiere Willy Caballero (35 anni), i terzini Pablo Zabaleta (31) e Gael Clichy (31), il centrocampista Yaya Touré (33) e l’ala Jesus Savas (31). Si parla dell’interessamento della Juventus per Zabaleta, che nelle scorse sessioni di calciomercato era stato accostato con insistenza ad altre italiane come Inter e Roma. Attenzione però anche a Gael Clichy, che rappresenterebbe il naturale erede del connazionale Evra: come il numero 33 bianconero, il terzino del Manchester City si è abituato a competere ai massimi livelli, e potrebbe lasciarsi tentare dal trasferimento in un nuovo campionato dopo una vita in Premier League (esordì con l’Arsenal nel 2003-2004). Jesus Navas, dal canto suo, ha forse perso lo smalto di Siviglia ma sa cosa vuol dire vincere: un'offerta della Juventus potrebbe dargli nuove motivazioni, vedremo se i bianconeri vorranno rivolgersi a lui così come agli altri super saldi in vetrina al City of Manchester Stadium.

© Riproduzione Riservata.