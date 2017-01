Calciomercato Milan/ News: le trattative di oggi, 7 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS - Anche se Keita Balde Diao è impegnato con il Senegal per la Coppa d’Africa, il suo nome sta agitando le cronache di calciomercato. Ieri La Gazzetta dello Sport ha inserito l’attaccante della Lazio nei programmi del Milan, che per la prossima estate sta pianificando una semi-rivoluzione tecnica con l’inserimento di due-tre colpi d’alto profilo. Uno di questi sarebbe proprio Keita, che sta facendo discutere i media a causa del suo mancato rinnovo contrattuale con i biancocelesti (l’accordo attuale scade nel 2018). Per il momento, il Milan osserva e spera in fumate grigie da Formello, consapevole di non poter passare all’azione in questo calciomercato. In estate però le cose potranno cambiare: se da qui a giugno non dovessero arrivare novità ufficiali sul fronte Keita, il Milan avrebbe l’autonomia economica per provare a trattare con Claudio Lotito. Chissà che nell’eventuale trattativa i rossoneri non decidano di giocare anche la carta Mbaye Niang: al momento i rumors di calciomercato tacciono sul conto del francese, Vincenzo Montella potrebbe però decidere di sacrificarlo per l’acquisto di Keita che ha un anno in meno e la stessa esperienza in Serie A. Per il momento la palla è ancora alla Lazio, che sta cercando di raggiungere un accordo per un adeguamento del contratto, anche se le ultime notizie al riguardo non sono positive: sembra che Keita chieda un ingaggio di circa 3 milioni di euro l’anno, cifra che i biancocelesti non sono disposti a raggiungere.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS- Come Keita, anche Mateo Musacchio ha un contratto a scadenza 2018. Il difensore argentino è stato trattato a lungo dal Milan nell’ultimo calciomercato estivo, ma il Villarreal non ha mai abbassato la richiesta sotto i 30 milioni di euro. Una valutazione che potrebbe smussarsi fino a quota 25, se il giocatore dovesse arrivare a giugno con solo un anno di accordo davanti. Nel frattempo, Musacchio sta guidando la miglior difesa della Liga spagnola: in 16 giornate, il Villarreal ha incassato solamente 11 reti anche se domenica sarà atteso dal banco di prova più duro, contro il Barcellona di Luis Enrique che farà visita allo stadio El Madrigal. Il Milan continuerà ad osservare Musacchio con interesse, sperando che nel frattempo il ventiseienne argentino non prolunghi il suo attuale contratto con il ‘Sottomarino Giallo’. I rossoneri stanno ottenendo buoni risultati grazie anche alla base difensiva italiana, composta dal portiere Donnarumma e dai difensori titolari Abate, Paletta, Romagnoli e De Sciglio: per un altro centrale di qualità come Musacchio, che peraltro possiede il passaporto italiano, un’eccezione straniera sarebbe ben accetta. Anche (o forse soprattutto) dai nuovi proprietari cinesi.

