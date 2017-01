Calciomercato Napoli/ News: le trattative live di oggi, 7 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS - Attorno al nome di Riccardo Orsolini si sta scatenando un turbinio di news e rumors di calciomercato, che avvicinano il giovane esterno dell’Ascoli alle grandi squadre di Serie A. Tra cui anche il Napoli, che secondo le ultime notizie punta forte sull’acquisto di Orsolini, ritenuto dagli addetti ai lavori uno dei talenti più promettenti dell’intero panorama italiano. Il giornalista RAI Ciro Venerato, da tempo vicino al Napoli, ha riportato che nello sprint con la Juventus i partenopei sembrano aver messo la testa avanti, prospettando all’Ascoli qualcosa in più in termini di prezzo del cartellino. I bianconeri dal canto loro propongono un accordo più vantaggioso all’agente del diciannovenne ascolano, cresciuto nelle vivaio del Picchio e sempre utilizzato in questa Serie B da mister Alfredo Aglietti (21 presenze, con 4 gol). Un’altra differenza tra le due offerte sta nel fatto che il Napoli porterebbe subito, o al più tardi a luglio, Orsolini in prima squadra mentre la Juventus punterebbe più sul prestito ad un’altra formazione (non l'Atalanta, che sta agendo per conto proprio). Siamo solo al 7 gennaio e con il campionato cadetto fermo fino al 22, è probabile che i dirigenti dell’Ascoli rivedranno sia i colleghi del Napoli che quelli juventini: la soluzione del giallo sembra quindi ancora lontana a meno che il disse partenopeo Cristiano Giuntoli non decida di insistere già da questi giorni, per strappare Orsolini alla concorrenza. Tutto questo con il Milan sullo sfondo…

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS- Nel frattempo il Napoli rimane attivo anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita. Le ultime news hanno indicato due giocatori vicini alla partenza: sono i centrocampisti Alberto Grassi ed Omar El Kaddouri, entrambi destinato al prestito all’Empoli. Grassi deve prima fare ritorno dall’Atalanta, cui è stato parcheggiato in estate, il marocchino El Kaddouri invece lascerebbe il Napoli dopo una stagione e mezzo, nella quale ha raccolto 31 presenze ufficiali e 3 gol. L’Empoli sta quindi per assicurarsi un doppio rinforzo di livello: sia Grassi che El Kaddouri potranno essere impiegati da mister Martusciello come mezzali nel centrocampo a tre, il marocchino potrebbe inoltre giocare tra le linee in alternativa o assieme a Saponara, titolare del ruolo di trequartista. Secondo il Corriere dello Sport la doppia operazione di calciomercato sarà perfezionata nei primi giorni di settimana prossima.

