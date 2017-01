Calciomercato Roma/ News: trattative live di oggi, sabato 7 gennaio 2017 (in diretta ultime notizie)

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS. Sofiane Feghouli, è lui il nuovo candidato forte per il calciomercato della Roma. Non per questo i giallorossi si dimenticano di colpo degli altri obiettivi, il belga Charly Musonda Jr e lo spagnolo Gerard Deulofeu su tutti, al momento però la ruota del calciomercato punta sull’algerino Feghouli. Come ha riportato il sito internet gianlucadimarzio.com, la Roma si è spostata sul tavolo del West Ham per trattare l’esterno classe 1989: l’operazione è impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto attorno ai 12 milioni di euro. Il direttore sportivo giallorossi, Frederic Massara, sta lavorando intensamente a Londra per assicurare a Luciano Spalletti un rinforzo nel più breve tempo possibile: Feghouli sembra poter rappresentare l’occasione giusta, perché non è stato convocato in Coppa d’Africa come Salah, può partire a titolo temporaneo al contrario di Deulofeu e non sente particolare nostalgia di casa come l’altro spagnolo Jesé Rodriguez, che al momento pare propenso a tornare al Las Palmas. Tra le alternative resterebbe Musonda, tornato al Chelsea dopo il prestito agli spagnoli del Betis e sotto la lente d’ingrandimento di Antonio Conte, che vuole valutarlo bene prima di avallare il prestito alla Roma. Rispetto al ventenne belga, Feghouli ha 7 anni in più e quindi un curriculum più ricco, a 27 ha inoltre l’età giusta per non farsi schiacciare dalle pressioni di Roma. In attesa di nuovi imprevisti, l’obiettivo numero 1 diventa lui.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS. Altro giro di fascia ed altro obiettivo di calciomercato per la Roma. Si tratta di Diego Laxalt, uno dei gioielli più in vista nella vetrina genoana. Acquistato dall’Inter nel 2013, il tuttofare uruguaiano si è sgrezzato a Bologna (stagione 2013-2014), Empoli (2014-2015) e soprattutto a Genova sponda rossoblù. Oggi il cartellino di Laxalt è interamente di proprietà del Grifone, che ha completato l’acquisto nell’operazione che ha portato Cristian Ansaldi in nerazzurro. Interpellato dal portale tuttomercatoweb.com, l’agente di Laxalt Vincenzo D’Ippolito ha confermato che in questo calciomercato il ragazzo non si muoverà da Marassi. Per la prossima estate invece gli scenari sono più aperti: “Sì, a giugno tutto potrebbe cambiare e le possibilità di andare via saranno molto alte. E a quel punto ci saranno tante squadre sul giocatore”. Il procuratore ha poi aggiunto che la Roma è solo una delle squadre sulle tracce di Laxalt, che si è fatto notare anche da scout di altri paesi. L’ambizione del ventitreenne uruguagio, per ammissione del suo agente, è quella di arrivare al top: la Roma potrebbe essere il prossimo step in una carriera che si preannuncia ricca di soddisfazioni. Come sempre però il condizionale rimane d’obbligo, perché da qui a giugno potranno cambiare tante altre cose sia al Genoa, che in casa giallorossa.

