Diretta/ Gigante femminile Maribor streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi sabato 7 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, GIGANTE FEMMINILE MARIBOR STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 7 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino femminile si sposta a Maribor per il classico slalom gigante in terra di Slovenia, che rappresenta una tappa classica del Circo Bianco nonostante la bassa altitudine sul livello del mare che spesso mette a rischio le gare tecniche di Maribor (domani il fine-settimana si completa con lo slalom). Sarà comunque una gara molto attesa, che tifosi ed appassionati di sci non devono perdere anche perché in gigante le ragazze italiane sono sempre fortissime e possono regalarci grandi gioie: ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire il gigante di Maribor.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL GIGANTE FEMMINILE DI MARIBOR PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 9.15, seconda manche alle ore 12.15)

La prima manche avrà inizio alle ore 9.15, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 12.15. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi nemmeno davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Maribor (www.fis-ski.com).

In primo piano tanti elementi: la forza della squadra italiana, da Sofia Goggia in giù anche se la nuova stella dello sci italiano deve rialzarsi dopo una serie di uscite di pista; l'attesa anche per tante altre azzurre, ad esempio Marta Bassino e Manuela Moelgg, giusto per citare le altre due che sono già andate sul podio in gigante nel corso di questa Coppa del Mondo; la forza della francese Tessa Worley, dominatrice della primissima parte delal stagione; un test per Mikaela Shiffrin, che a Semmering ha fatto il bello e il cattivo tempo ma in gigante non è ancora ovunque così forte e deve riscattare l'errore in slalom di Zagabria.

Quella di oggi però sarà soprattutto la gara di Tina Maze, che torna eccezionalmente alle competizioni per salutare il proprio pubblico. Difficile dire se un'atleta che torna dopo un'assenza dal Circo Bianco ormai lunga un anno e mezzo e per di più per una sola gara potrà essere competitiva o se di fatto sarà solo una 'comparsata' pubblicitaria, ma di certo l'attrazione sarà lei, anche perché per lo sport sloveno Tina Maze è un vero e proprio mito e ci sarà un'intera Nazione idealmente riunita a tributarle i meritati onori.

© Riproduzione Riservata.