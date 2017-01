Diretta/ Gigante maschile Adelboden streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi sabato 7 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, GIGANTE MASCHILE ADELBODEN STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino maschile si sposta ad Adelboden per lo splendido slalom gigante sulla mitica pista Chuenisbärgli che apre un fine-settimana che proporrà anche lo slalom domani. Adelboden però vuol dire gigante e per molti anni nella località del Canton Berna si è disputato appunto solamente questo storico gigante. Questa è sicuramente una delle gare più prestigiose in assoluto della stagione del Circo Bianco, perché il gigante di Adelboden è uno dei più difficili ed ambiti in assoluto, una di quelle gare che solo i campioni possono vincere e che tutti tengono a conquistare sia per il suo fascino sia per l'indiscutibile valore tecnico della sfida. Sarà di conseguenza un grande spettacolo, che tifosi ed appassionati di sci non devono perdere: ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire il gigante di Adelboden.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL GIGANTE MASCHILE DI ADELBODEN PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 10.30, seconda manche alle ore 13.30)

La prima manche avrà inizio alle ore 10.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi nemmeno davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Adelboden (www.fis-ski.com).

Ancora una volta l’attesa sarà soprattutto per Alexis Pinturault e Marcel Hirscher, senza dubbio i due gigantisti più forti in questo momento. Il francese ha avuto qualcosa in più ad inizio stagione, come ha dimostrato la splendida vittoria in Val d’Isere, mentre Hirscher si trova nella particolare condizione di essere senza dubbio lo sciatore più completo nelle discipline tecniche, ma che deve fare i conti con Henrik Kristoffersen in slalom e appunto Pinturault in gigante. Di certo però l’austriaco vuole vincere, come è riuscito a fare in modo splendido sulla Gran Risa in Alta Badia, in una gara che invece ha bocciato Pinturault, caduto nel corso della seconda manche. Per tutti gli altri la speranza è quella di non lottare solo per il terzo posto, o per il secondo in caso di errori altrui. la sfida è lanciata, soprattutto in un'occasione prestigiosa come il gigante di Adelboden.

Per quanto riguarda invece gli azzurri, il gigante negli ultimi anni è la specialità che ha avuto più problemi in campo maschile, ma l’inizio della nuova stagione ha portato qualche buona notizia grazie soprattutto a Luca De Aliprandini e allo splendido podio in Alta Badia di Florian Eisath, il punto più alto della lunga e onesta carriera del gigantista altoatesino. De Aliprandini in particolare è quello che sta facendo meglio, anche se non è ancora riuscito a sfoderare una gara bella per intero, che potrebbe portare anche lui sul podio. Speriamo che l’aria di Adelboden faccia bene a un Roberto Nani che deve ritrovarsi e che pure Manfred Moelgg e Riccardo Tonetti sappiano rendere al meglio.

