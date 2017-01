Diretta / Napoli-Sampdoria info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi 7 gennaio)

DIRETTA NAPOLI-SAMPDORIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE - Napoli-Sampdoria, diretta dall'arbitro Marco Di Bello della sezione Aia di Brindisi, sabato 7 gennaio 2016 alle ore 20.45 sarà il primo anticipo serale del 2017 per il campionato di Serie A, che in questo primo turno dell'anno nuovo chiuderà ufficialmente il girone d'andata. Il Napoli di Maurizio Sarri può sperare ancora di arrivare al giro di boa agganciando il secondo posto in classifica, anche se alla Roma per mantenere la posizione attuale basterà pareggiare in casa del Genoa. Per i partenopei questo 2017 potrebbe rappresentare un momento decisivo nella gestione tecnica di Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano non si è certo scambiato solo rose e fiori con il presidente De Laurentiis nella prima parte della stagione, e le settimane che porteranno all'attesissima doppia sfida negli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid potrebbero decidere molto riguardo il futuro da programmare con l'allenatore.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI NAPOLI-SAMPDORIA DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A 2016-2017 (19^GIORNATA)

La Sampdoria di Giampaolo al contrario della scorsa stagione in cui si è trovata a lottare per garantirsi la salvezza, ha già messo tredici punti di distacco fra di se e la zona retrocessione. Pur mettendo in mostra almeno a tratti un buon calcio, i blucerchiati però non hanno brillato sul piano della continuità, anche se non sono mancate singole soddisfazioni importanti come la vittoria nel derby o quella nel match casalingo contro l'Inter. Fuori casa però l'unica vittoria è stata quella ottenuta alla prima giornata di campionato in casa dell'Empoli.

Il Napoli ha chiuso il 2016 con una serie di quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, interrotte nel turno prenatalizio dallo spettacolare e rocambolesco pareggio per tre a tre sul campo della Fiorentina. Una vittoria sfuggita per gli azzurri che stava per trasformarsi in beffa, se all'ultimo secondo Manolo Gabbiadini non avesse trasformato il rigore del definitivo pareggio. Dopo i successi contro Inter, Benfica, Cagliari e Torino gli azzurri si sono comunque ritrovati terzi con un punto di vantaggio sulla Lazio. La Sampdoria invece dopo un ottimo momento, contraddistinto da una serie di vittorie casalinghe di tutto rispetto, ha vissuto un dicembre difficile con le sconfitte contro la Lazio in casa e contro il Chievo in trasferta che hanno un po' smorzato l'entusiasmo attorno alla squadra di Giampaolo. Il pari senza reti lo scorso 22 dicembre in casa contro l'Udinese è stato il classico 'brodino' caldo per convalescenti, un risultato che ha permesso comunque alla Samp di mantenersi ben tranquilla rispetto alle zone più calde della classifica. L'ultima vittoria blucerchiata in campionato risale comunque ormai ad un mese fa, quando il 4 dicembre scorso i genovesi si imposero con un secco due a zero in casa contro il Torino dell'ex allenatore sampdoriano Sinisa Mihajlovic.

A Napoli lo scorso anno, nella seconda giornata disputata il 30 agosto, la Sampdoria ha ottenuto un esaltante pareggio in rimonta, rispondendo con la doppietta di Eder a quella realizzata da Gonzalo Higuain. Al 26 aprile dello stesso anno risale invece l'ultima vittoria casalinga dei partenopei contro i blucerchiati, uno spettacolare quattro a due con reti di Higuain (doppietta), Gabbiadini e Insigne da una parte ed autorete di Albiol e gol di Muriel dall'altra. La Sampdoria non espugna lo stadio San Paolo da quasi diciannove anni, dal 19 aprile del 1998, quando si impose per due a zero con una doppietta realizzata da Pierre Laigle.

Dopo la sosta la condizione atletica delle varie squadre è tutta da veridicare, ma per le agenzie di scommesse il Napoli è favorito in maniera schiacciante, con successo interno quotato 1.29 da William Hill, mentre Sisal Matchpoint propone a 6.50 la quota per il pareggio e Unibet a 11.50 la quota per l'affermazione blucerchiata. Napoli-Sampdoria, sabato 7 gennaio 2016 alle ore 20.45, sarà una sfida che potrà essere seguita in diretta tv dagli appassionati abbonati a Sky su ben quattro canali del bouquet satellitare (Sky Sport Mix HD sul canale numero 106 e poi Sky Sport 1 HD (201), Sky Super Calcio HD (206) e Sky Calcio 1 HD (251) e in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it. Coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al digitale terrestre pay di Mediaset Premium potranno invece vedere la partita sul canale Premium Sport HD e in streaming via internet sul sito play.mediasetpremium.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI NAPOLI-SAMPDORIA DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A 2016-2017 (19^GIORNATA)