Empoli-Palermo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie A 2017 19^ giornata)

DIRETTA EMPOLI-PALERMO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE - Empoli-Palermo, che sarà diretta dall'arbitro Paolo Valeri della sezione Aia di Roma 2, si gioca sabato 7 gennaio alle ore 18. E' la partita che apre la diciannovesima giornata di Serie A 2016-2017 ed entrambe le squadre la giocheranno con l'acqua alla gola o quasi. L'Empoli per non vedersi arrivare proprio il Palermo ad un tiro di schioppo e i rosanero per rientrare definitivamente in corsa per la salvezza. I siciliani infatti sono terzulitmi con 10 punti, ma la cura Corini ha dato qualche timido risultato, mentre l'Empoli di Martusciello è quartultimo con quattro punti in più dei siciliani e finora sembra davvero non essere precipitato in piena zona retrocessione più per demeriti altrui che per meriti propri. Il match si preannuncia teso, perchè questa è senza dubbio una di quelle circostanze in cui davvero i punti pesano tantissimo e contano doppio.

Martusciello si ritrova anche a dover gestire le voci di esonero in caso di sconfitta, mentre Corini, appena arrivato a Palermo, sembra avere più credito del collega. Ma andiamo a vedere meglio come le due formazioni arrivano a questo match.

La squadra di Martusciello è reduce dalla sconfitta sul campo dell'Atalanta, dove dopo un primo tempo in apnea concluso comunque in vantaggio, si è visto travolgere sul piano del gioco dalla banda Gasperini, che ha meritatamente portato a casa i tre punti. Prima di questa sconfitta sono arrivati un pareggio contro il Bologna e la vittoria casalinga per 2 a 1 nei confronti del Cagliari di Rastelli.

La squadra sembra però davvero troppo discontinua e continua ad avere diversi problemi nel finalizzare le azioni d'attacco che riesce a creare nelle singole partite. L'unica nota positiva nelle ultime partite sono il numero di goal incassati: un dato decisamente in discesa rispetto alle partite precedenti, anche se la fase difensiva rimane uno dei crucci del tecnico dei toscani.

Stesso identico cammino quello fatto dal Palermi di Corini nelle ultime partite: dopo la sconfitta casalinga contro il Chievo, che ha confermato come il Barbera sia stregato per i rosanero in questa prima parte di stagione, è arrivata l'incredibile vittoria sul Genoa, concretizzatasi dopo che la squadra si era ritrovata sotto per 3 a 1. Quanto di buono fatto vedere a Marassi è però venuto un po'meno nel match casalingo contro il Pescara. in una partita da vincere a tutti i costi i rosanero sono stati in vantaggio fino al 90° e poi si sono fatti raggiungere allo scadere, buttando al vento tre punti che avrebbero reso questa sfida contro l'Empoli ancora più infuocata.

Andando a vedere le probabili formazioni si può cominciare con il dire che il tecnico dell'Empoli è alle prese con non pochi problemi di formazione: in difesa mancheranno tre uomini importanti, ovvero Cosa, Pasqual e Zambelli. Nessuno dei tre appare recuperabile per questo spareggio salvezza, anche se Martusciello nutre qualche flebile speranza per Pasqual, la cui esperienza in un match del genere servirebbe come il pane. Per il resto la formazione appare decisa, con Saponara che avrà ancora la fiducia del mister e nel 4-3-1-2 toscano agirà dietro le due punte che saranno Marilungo e Mchedlidze, con Maccarone out. Non sembra esserci spazio per Alberto Gilardino, che quasi certamente potrebbe anche non essere più un giocatore dell'Empoli nel momento del fischio di inizio del confronto.

Nel Palermo Corini non dovrebbe proporre cambi in difesa, dove verrà riproposto il trio composto da Goldaniga, Gonzalez e Cionek. L'unico dubbio del tecnico per quanto riguarda il 4-3-2-1 con cui schiererà il Palermo riguarda chi farà coppia con Quaison nel supportare Nestorovski. Il ballottaggio coinvolge Diamanti e Bruno Henrique, con l'ex Bologna che al momento parte leggermente favorito. Tuttavia il tecnico quasi certamente scioglierà la riserva su questa decisione soltanto poche ore prima del match.

Le quote che ci vengono presentate dall’agenzia di scommesse Snai per la partita del Castellani ci parlano di un Empoli favorito, sia per la classifica che per il fattore campo: è di 2,00 la quota per il segno 1 che rappresenta la vittoria dei padroni di casa, il Palermo se non altro si difende piuttosto bene visto che per il segno 2 siamo a 4,00 e dunque non una cifra esagerata. Sta quasi in mezzo il pareggio, contrassegnato dal segno X: vale 3,30 la posta in gioco. La quota Over è a 2,10, siamo invece a 1,65 per l’Under: più probabile quindi che la partita abbia poche reti in termini generali.

Empoli-Palermo sarà trasmessa in diretta tv soltanto per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: il canale è Sky Calcio 1 (numero 251) e in assenza di un televisore si potrà assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi, attivando il servizio di diretta streaming video con Sky Go.