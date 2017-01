Fiorentina-Entella Primavera/ Info streaming video-diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (semifinale Coppa Italia, oggi)

DIRETTA FIORENTINA-ENTELLA PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SEMIFINALE COPPA ITALIA, OGGI) - Fiorentina-Entella Primavera, diretta dall'arbitro Alessandro Prontera, si gioca oggi pomeriggio. Per provare a vincere la Coppa Italia Primavera, meglio conosciuta con il nome Primavera Tim Cup, la Fiorentina dovrà prima superare in semifinale l'ostacolo chiamato Virtus Entella. Il match di andata si disputerà sabato 7 gennaio allo stadio comunale Gino Bozzi di Firenze (inizio ore 14:30), mentre la sfida di ritorno avrà luogo nell'impianto Stadio Comunale di Chiavari mercoledì 25 gennaio.

I viola sono arrivati a questa sfida partendo da lontano, addirittura dal secondo turno eliminatorio. In quella circostanza hanno avuto la meglio contro il Cagliari, battendo i sardi per 2-0. Quel risultato gli ha permesso l'approdo agli ottavi di finale, dove hanno affrontato ed eliminato la favoritissima Juventus con un perentorio 4-1. Ai quarti di finale, dopo l'impresa di Torino, i toscani hanno faticato più del previsto nel sentito derby contro l'Empoli. Alla fine però sono riusciti ad avere la meglio dopo i tempi supplementari e a regalarsi l'approdo in semifinale.

La Virtus Entella invece è partita dagli ottavi di finale, dove ha sfidato e battuto i pari età del Bologna con il punteggio di 2-1. Ai quarti di finale, con lo stesso punteggio, i biancazzurri hanno vinto in trasferta contro il Torino dopo una prestazione memorabile e che rimarrà nella storia del club.

Andiamo adesso a individuare le probabili formazioni titolari nel match fra Fiorentina e Virtus Entella. I padroni di casa verranno schierati dal promettente tecnico Federico Guidi con il modulo 4-3-3, provando a scardinare la difesa avversaria con la qualità degli esterni offensivi. Il portiere titolare sarà Michele Cerofolini, che giocherà assieme al terzino destro Luca Mosti, al terzino sinistro Luca Ranieri e ai due difensori centrali Pierluigi Pinto e Riccardo Baroni. A centrocampo il mediano di rottura sarà lo sloveno Vitja Valencic, protetto dall'azione delle due mezzali, che risponderanno ai nomi di Ianis Hagi sulla destra e Fabio Maistro sulla sinistra. In attacco assisteremo alla prova dell'ala destra Joshua Perez, dell'ala sinistra Josip Maganjic e della punta centrale Riccardo Sottil.

La Virtus Entella dal canto suo si dovrebbe schierare con lo stesso modulo, si preannuncia quindi una formazione speculare dal punto di vista tattico. Non si tratta di una strategia del tecnico Gianpaolo Castorina per bloccare le iniziative avversarie, semplicemente è ormai un modulo collaudato e che la squadra interpreta alla perfezione. L'estremo difensore titolare sarà Niccolò Gaccioli, che coordinerà i movimenti della difesa composta dal terzino destro Gabriel Cluer, dal primo difensore centrale Joao Silva, dal secondo difensore centrale Luca Casagrande e dal terzino sinistro Joel Baraye.

A centrocampo invece dialogheranno il mediano e interditore Manuel Di Paola e le due mezzali Matteo Alluci ed Edoardo Battaglia Busacca, schierati rispettivamente sul centro-destra e sul centro-sinistra. Per concludere in attacco si posizioneranno l'ala destra George Ganea, l'ala sinistra Francesco Puntoriere e la punta centrale Dany Mota. La semifinale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Virtus Entella non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

