Pagelle/ Empoli-Palermo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 19^ giornata - primo tempo)

PAGELLE EMPOLI-PALERMO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Empoli-Palermo, con i voti per i migliori ed i peggiori giocatori scesi in campo finora. Empoli e Palermo si stanno giocando un vero e proprio scontro salvezza in questo anticipo che apre l'ultimo turno d'andata della nostra Serie A. Tutte e due le formazioni arrivano da quattro punti nelle ultime cinque giornate. L'andamento del casalingo è buono, otto punti su quattordici in classifica, e ultimamente sta trovando anche più spesso la via del gol. Il Palermo sembra dare il meglio solo fuori casa (nove punti su dieci). L'Empoli sta giocando bene ultimamente con un gran feeling tra le due punte, confermate anche oggi, Mchedlidze (voto 5,5) e Marilungo (voto 6). Per il resto undici della vigilia confermati: Skorupski (voto 6) tra i pali, difesa a quattro formata da Laurini (voto 6,5), Bellusci (voto 6,5), Cosic (voto 6) e Pasqual (voto 6). In mezzo al campo Krunic (voto 6), Diousse (voto 6,5) e Croce (voto 6,5). Davanti, dietro alla coppia citata prima, Saponara (voto 5). Per il Palermo, quattro punti nelle ultime due giornate, confermata la coppia davanti Quaison (voto 5,5) - Nestorovski (voto 5). Dietro di loro Gazzi (voto 6), Jajalo (voto 6) e Bruno Henrique (voto 5,5). Sugli esterni preferito Morganella (voto 6) a Aleesami e Rispoli (voto 6,5). Dietro, davanti a Posavec (voto 6,5), Cionek (voto 6), Gonzalez (voto 6,5) e Goldaniga (voto 6,5). Alla fine del primo tempo il risultato è di 0-0. Pochissime occasioni e tiri in porta. Da segnalare due buone conclusioni da fuori di Bellusci e Diousse.

VOTO EMPOLI 6 Si sporge tanto verso l'area del Palermo ma riesce ad essere pericolosa solo in due occasioni. MIGLIORE EMPOLI CROCE 6,5 Oltre a dare una grande spinta offensiva, difende ottimamente la sua fascia. PEGGIORE EMPOLI SAPONARA 5 I compagni cercano di dargli più palloni possibili ma lui li spreca tutti malamente. VOTO PALERMO 5,5 Buona difesa ma pessima spinta in fase d'attacco. MIGLIORE PALERMO POSAVEC 6,5 Due buone parate del portiere su Bellusci e Croce. PEGGIORE PALERMO NESTOROVSKI 5 Prova a dare una mano fisicamente alla squadra, ma è troppo isolato. (Francesco Gallo)

