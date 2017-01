PAGELLE / Napoli-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017, 19^ giornata)

PAGELLE NAPOLI-SAMPDORIA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017) - Ecco le pagelle di Napoli-Sampdoria con i voti della partita. Nel secondo anticipo della 19^ giornata del campionato 2016-2017 di Serie A il Napoli batte la Sampdoria per 2 a 1 al termine di un match che ha regalato davvero tante emozioni al pubblico del San Paolo e a quello da casa. Vittoria in rimonta per la formazione di Sarri che aveva chiuso la prima frazione di gioco sotto di un gol, Hysaj nel tentativo di deviare il cross di Schick destinato a Quagliarella segna nella porta sbagliata. Agli ospiti non basterà comunque un'ottima prova corale, nella seconda frazione di gioco i padroni di casa ribaltano la situazione: prima Silvestre si fa ammonire due volte nel giro di pochi minuti lasciando la sua squadra in dieci (la Samp sfiorerà comunque il raddoppio con un ispiratissimo Muriel), con l'uomo in più l'azione del Napoli riprende vigore trovando prima il gol del pari con Gabbiadini, poi Puggioni compie un paio di parate straordinarie proprio su Gabbiadini e poi su Hamsik per poi arrendersi, quasi allo scadere, alla conclusione vincente dell'esordiente Tonelli che su assist di Strinic regala tre punti preziosissimi a Sarri.

VOTO PARTITA 8 - Gara molto intensa sul piano del gioco, soprattutto nella ripresa con le due squadre allungatissime in mezzo al campo: da una parte il Napoli a caccia del pari, dall'altra la Samp che in contropiede provava a mettere la partita in ghiaccio, senza riuscirci. Una volta ritrovato il pari il Napoli non si accontenta e proprio allo scadere arriverà il gol vittoria di Tonelli, ai blucerchiati vanno comunque l'onore delle armi, sconfitta immeritata vista la prestazione fornita dagli uomini di Giampaolo.

NAPOLI 6,5 - Con il cuore e con il carattere i padroni di casa si aggiudicano una partita che si era messa davvero male con l'autogol di Hysaj. A ribaltare tutto ci pensano Gabbiadini e Tonelli, consentendo a Sarri di cominciare l'anno nuovo con il sorriso.

SAMPDORIA 6 - Sconfitta immeritata per i blucerchiati che a lungo sono stati meritatamente in vantaggio. L'espulsione di Silvestre ha messo in grandissima difficoltà gli uomini di Giampaolo che non sono riusciti a difendere l'1 a 0, ma sul piano del gioco non si può dire assolutamente nulla agli ospiti.

ARBITRO DI BELLO 6 - Qualche dubbio sul fuorigioco di Mertens al 22' del primo tempo. I padroni di casa protestano per un fallo di Skriniar ai danni di Mertens non sanzionato dalla squadra arbitrale. Forse fin troppo eccessivo il secondo giallo a Silvestre reo di aver disturbato Reina impegnato nel rinvio, una decisione che andrà a pesare moltissimo sull'economia del risultato finale perché con l'uomo in più il Napoli troverà le energie per ribaltare il punteggio.

PAGELLE NAPOLI-SAMPDORIA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - A sorpresa la Sampdoria è avanti al San Paolo sul Napoli con il punteggio di 1 a 0 dopo la fine della prima frazione di gioco. Partono meglio i padroni di casa che vanno vicini al gol con Mertens (voto 6,5) su calcio di punizione, ma col passare dei minuti emergono gli ospiti che sono messi piuttosto bene in mezzo al campo mentre gli uomini di Sarri non sembrano trovarsi particolarmente a loro agio con il terreno di gioco quasi ghiacciato. Schick (voto 7) e Barreto (voto 6) prendono le misure alla porta senza spaventare Reina (voto 6), le prime avvisaglie del gol blucerchiato arrivano quando Alvarez (voto 6,5) su calcio di punizione sfiora la traversa. Alla mezz'ora Schick rompe gli equilibri con una grande azione lasciando Chiriches (voto 5) sul posto e crossando per Quagliarella (voto 6) che viene anticipato da Hysaj (voto 5,5), l'albanese trova una deviazione sfortunata segnando nella porta sbagliata. Napoli costretto a inseguire e che avrà comunque tutto il secondo tempo per rimettersi in carreggiata. VOTO NAPOLI 5,5 - I padroni di casa partono meglio ma poi non trovano il ritmo e a causa di un black-out in fase difensiva si trovano costretti a inseguire. MIGLIORE NAPOLI: MERTENS 6,5 - Di gran lunga il più pericoloso dei suoi in zona tiro, è l'unico che costringe Puggioni a darsi da fare per tenere blindata la propria porta. PEGGIORE NAPOLI: CHIRICHES 5 - Perde nettamente la marcatura su Schick che può involarsi verso la porta avversaria, propiziando l'autogol di Hysaj. VOTO SAMPDORIA 6,5 - Dopo un inizio problematico i blucerchiati non si fanno intimorire dagli avversari e dall'ambiente ostile, chiudendo meritatamente in vantaggio questa prima frazione di gioco. MIGLIORE SAMPDORIA: SCHICK 7 - È lui che dà il là all'azione che porterà all'autogol di Hysaj lasciando sul posto Chiriches e mettendo il pallone al centro per Quagliarella che il difensore albanese devierà nella porta sbagliata. PEGGIORE SAMPDORIA: PUGGIONI 5,5 - Qualche incertezza di troppo, si fa intimorire dal pressing degli avversari e i suoi calci di rinvio non sono proprio precisissimi.