Pescara-Fiorentina / Rinviata per ghiaccio e neve allo stadio Adriatico (Serie A 19^ giornata)

PESCARA-FIORENTINA RINVIATA PER GHIACCIO E NEVE (SERIE A 19^ GIORNATA) - Pescara-Fiorentina è stata rinviata e quindi non si disputerà domani pomeriggio per la diciannovesima giornata di Serie A. Su Pescara da giorni tengono banco il gelo e la neve, che hanno reso difficile la situazione allo stadio Adriatico, non tanto per quanto riguarda il terreno di gioco, che era stato coperto con i teloni, ma soprattutto per il ghiaccio sugli spalti, che avrebbe potuto mettere a rischio l’incolumità degli spettatori. Inoltre pure la viabilità risulta essere fortemente compromessa e ciò avrebbe potuto essere un grosso problema per la Fiorentina e per i tifosi viola al seguito, anche perché le previsioni meteo non annunciano miglioramenti di rilievo entro domani pomeriggio. Tutto questo considerato, ecco la decisione che è scaturita da una riunione alla quale hanno partecipato il Prefetto e il Comune di Pescara. La società abruzzese ha già annunciato che è stato sospeso il programma di allenamento per la giornata di oggi e non si terrà nemmeno la conferenza stampa pre-partita dell’allenatore Massimo Oddo. Non è ancora stata definita la data del recupero, che verrà stabilita prossimamente dalla Lega di Serie A anche in base al calendario degli impegni già fissati per le due squadre.

