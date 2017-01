Probabili formazioni/ Chievo-Atalanta: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 19^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-ATALANTA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Chievo-Atalanta, allo stadio Bentegodi, si gioca domenica 8 gennaio alle ore 15; per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 scendono in campo due squadre che chiudono il girone d’andata con segno più che positivo. Il Chievo di fatto è già salvo, anche se ora vuole raccogliere i punti necessari a non farsi coinvolgere in una lotta primaverile; l’Atalanta continua a inseguire un sogno che si chiama Europa, e sembra aver superato un periodo negativo (e anche di calo fisico strutturale) lanciandosi ora verso le primissime posizioni della classifica. Possiamo intanto andare a studiare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Chievo-Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Solita formazione per il Chievo di Rolando Maran, chye però deve fare i conti con vari infortuni: per questa partita potrebbero recuperare Gobbi e Perparim Hetemaj, che dunque possono andare a giocare nella formazione titolare. In caso contrario, spazio a Izco come terzino destro (ruolo che ha già ricoperto quando giocava nel Catania) con Nicolas Frey che opererà invece sul settore di sinistra, mentre resta invariata la coppia centrale che prevede Dainelli e Gamberini davanti al portiere Sorrentino. A centrocampo per sostituire Hetemaj ci sarebbe De Guzman: di solito un’alternativa per la trequarti, questa volta l’ex Napoli e Carpi potrebbe agire sulla mezzala destra con Castro che invece sarà impiegato dall’altra parte, in mezzo al campo ci sono pochi dubbi circa la titolarità di Radovanovic che in netto vantaggio su Nicola Rigoni (utile anche per sostituire uno dei due interni). Con Birsa alle spalle delle due punte, resta il dubbio su chi sarà l’attaccante di riferimento al fianco di Meggiorini: i numeri delle ultime giornate suggerirebbero Pellissier ma Inglese se la gioca, senza dimenticarsi ovviamente di Floro Flores e del fatto che tra pochi giorni il Chievo sarà impegnato in Coppa Italia, dove Inglese che ha realizzato una doppietta nel turno precedente potrebbe essere titolare.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - L’Atalanta perde Kessie, convocato dalla Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa: Gasperini dunque si affida allo svizzero Freuler che in questo campionato ha giocato poco ma con un buon rendimento. L’altro centrale di centrocampo sarà naturalmente Gagliardini, che potrebbe presto lasciare Bergamo per accasarsi all’Inter; ci sarà invece Caldara, che è stato preso dalla Juventus ma si trasferirà in bianconero soltanto nel 2018 (o comunque non prima che sia terminata questa stagione). Con lui al centro della difesa, è ballottaggio tra Toloi e Zukanovic per il ruolo di centrale di sinistra; dall’altra parte sembra invece sicuro del posto Andrea Masiello. Detto della composizione della cerniera mediana, sulla corsia destra garantirà la solita spinta Conti mentre dall’altra parte Spinazzola rimane in vantaggio sull’ex Dramé, per dare così un assetto più offensivo alla squadra. Attacco con Kurtic alle spalle di Alejandro Gomez e Petagna: tecnicamente avrebbe recuperato Paloschi, ma il grande ex della partita ha le valigie in mano e dunque in ogni caso non dovrebbe andare nemmeno in panchina.

CHIEVO-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Chievo-Atalanta, valida per la diciannovesima del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, in particolare sul canale Sky Calcio 5; non sarà invece in onda sui canali della pay tv del digitale terrestre. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHIEVO-ATALANTA