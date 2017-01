Probabili formazioni/ Genoa-Roma: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 19^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-ROMA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Genoa-Roma si gioca a Marassi con calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 8 gennaio; siamo alla diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, l’ultima del girone di andata. La Roma ci arriva dovendo recuperare quattro punti alla capolista Juventus, che però ha giocato una partita in meno, ed è quindi ancora in corsa per lo scudetto confermando la bontà del suo progetto; il Genoa attualmente non è messo male e sicuramente è totalmente allineato per una salvezza tranquilla, ma vuole fare di più e avvicinare le posizioni che contano per l’Europa. Al Ferraris va sicuramente in scena una delle partite più interessanti di questo turno di campionato; nell’attesa di domani, possiamo andare a vedere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Genoa-Roma.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - A Marassi si apre ufficialmente il post Pavoletti: dopo due anni l’attaccante toscano ha lasciato la squadra, e dunque Giovanni Simeone è indiscutibilmente il titolare nel ruolo di prima punta anche se la società tornerà sul mercato per aggiungere un giocatore che aumenti le rotazioni. Secondo lo schema 3-4-2-1, Ivan Juric medita di mandare in campo contemporaneamente Ninkovic e Ocampos come trequartisti; questo significherebbe arretrare Luca Rigoni a centrocampo, al posto di Miguel Veloso che non dovrebbe recuperare per questa partita e dunque lascia libero uno spazio in mezzo. Cofie non è partito per la Coppa d’Africa: potrebbe partire entro la fine del mercato, ma intanto dovrebbe essere titolare (favorito su Ntcham che non ha ancora convinto). Sulle corsie laterali troveranno spazio come sempre Lazovic e Diego Laxalt; Non cambia la difesa con Izzo e Munoz che affiancheranno Nicolas Burdisso, quotazioni in discesa sia per Gentiletti che per Orban, arrivati in estate e relegati al ruolo di panchinari di lusso per il ritorno su ottimi livelli di Munoz, che aveva vissuto qualche stagione in chiaroscuro.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Luciano Spalletti non avrà a disposizione Salah, partito per la Coppa d’Africa: assenza pesantissima quella dell’egiziano, tanto che la Roma si rivolge al calciomercato per coprire la falla. Nel frattempo però a giocare sulla corsia è El Shaarawy, che va a destra mandando così Diego Perotti dall’altra parte. Entrambi sono ex di questa partita e attendiamo per loro (soprattutto l’argentino) un’accoglienza calorosa; intanto però Spalletti deve fare i conti con la solita coperta corta. Fuori Vermaelen per un problema al polpaccio, Manolas è in fase di recupero e potrebbe essere costretto a stringere i denti per affiancare Fazio in mezzo. L’alternativa naturalmente è Rudiger, con Bruno Peres che sarebbe titolare a destra; sulla corsia mancina è in grande vantaggio Emerson Palmieri, anche se come sappiamo Mario Rui è tornato pienamente a disposizione ed è a questo punto pronto a giocarsi le sue carte. E’ tornato a correre anche Florenzi, ma mancano ancora alcune settimane per rivederlo stabilmente in campo.

GENOA-ROMA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Genoa-Roma, valida per la diciannovesima del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, in particolare sul canale Sky Calcio 1; e sui canali della pay tv del digitale terrestre, nello specifico su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD.