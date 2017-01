Probabili formazioni/ Juventus-Bologna: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 19^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BOLOGNA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA) - Juventus-Bologna è la partita che chiude la diciannovesima giornata di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 20:45 di domenica 8 gennaio. La capolista, già sicura del titolo di campione d’inverno sia pure con una partita in meno, ha però bisogno di ripartire psicologicamente dopo la sconfitta bruciante in Supercoppa Italiana; affronta una sfida casalinga contro un Bologna che, a sua volta con una partita da recuperare, si sta pericolosamente avvicinando alla zona calda della classifica e dunque non può permettersi di tirare troppo la corda. Staremo a vedere quello che succederà domani allo Stadium; intanto possiamo studiare in maniera approfondita le probabili formazioni di Juventus-Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - La Juventus ha perso Benatia e Lemina che vanno in Coppa d’Africa, ma si tiene Asamoah (che ha rinunciato) e ha inoltre aggiunto Rincon alla rosa; difficile che il General sia in campo dal primo minuto, anche se Allegri potrebbe sorprendere in questo senso. Più facile comunque che sia confermato l’undici visto nelle ultime uscite, quello cioè con Sturaro ad agire da mezzala sinistra al fianco di Marchisio, schierato ancora come playmaker. Dall’altra parte del campo ci sarà Khedira; sarà quindi ancora sulla trequarti Pjanic, il giocatore che in questo 2017 dovrà elevare il suo rendimento e diventare davvero decisivo per la Juventus. In difesa Rugani e Chiellini formeranno la coppia centrale, con Bonucci ancora in fase di recupero; a destra Lichtsteiner, a sinistra Evra che dovrà coprire l’assenza di Alex Sandro e riscattare una Supercoppa giocata male. Il vero dubbio per Massimiliano Allegri riguarda l’attacco: Dybala, ormai a pieno regime, scalpita per trovare spazio ma come sempre non sarà facile lasciare in panchina Mandzukic (o tantomeno Higuain). Possibile che oggi possa esserci riposo per uno dei due (verosimilmente il croato), ma a lungo termine il tecnico bianconero dovrà prendere una decisione.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Il Bologna si presenta a Torino ancora senza Simone Verdi, che potrebbe tornare nel giro di un mese; ha però ritrovato sia Mirante, un ex di questa partita, che Destro. Nel 4-3-3 di Roberto Donadoni il marchigiano sarà la prima punta, con Krejci intoccabile come esterno del tridente e Mounier che è tornato a giocare stabilmente come faceva nella scorsa stagione (quando segnò un gol sul campo della Juventus); Luca Rizzo è l’alternativa per l’attacco, Taider rimane quella per il centrocampo perchè in questo momento il tecnico del Bologna sembra preferire l’assetto con Viviani da regista basso e Nagy che gli dà una mano partendo però da una posizione di mezzala. Dzemaili dovrebbe essere regolarmente in campo per completare il reparto; in difesa invece Krafth e Masina saranno gli esterni (panchina per Torosidis, che comunque resta in lizza per una maglia) con al centro l’ex Gastaldello che dovrebbe fare coppia con Maietta, due giocatori esperti che hanno in Helander e Oikonomou le loro riserve. In porta come detto Mirante, che ha pienamente superato i problemi di salute che lo avevano bloccato all’inizio della stagione.

JUVENTUS-BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Juventus-Bologna, valida per la diciannovesima del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, in particolare sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; e sui canali della pay tv del digitale terrestre, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-BOLOGNA