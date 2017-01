Probabili formazioni/ Lazio-Crotone: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 19^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-CROTONE: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Lazio-Crotone è una delle partite che rientrano nella diciannovesima giornata di Serie A 2016-2017: si gioca allo stadio Olimpico domenica 8 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 15. La Lazio continua la sua corsa verso l’Europa, ma appena prima della sosta ha subito una brusca battuta d’arresto perdendo a San Siro contro l’Inter. Proverà a rilanciarsi contro un Crotone che, raggiunto in classifica dal Palermo, ha bisogno di fare punti un po’ ovunque se vuole mantenere vive le sue speranze di salvezza, e soprattutto di concretizzare maggiormente il bel gioco che spesso ha saputo offrire. Possiamo dunque andare a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Lazio-Crotone.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-CROTONE

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Come già si sapeva, Keita Balde Diao giocherà la Coppa d’Africa e dunque non sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Perdita pesante per l’allenatore della Lazio, che deve già rinunciare a Felipe Anderson (squalificato): l’attacco diventa un rebus, la soluzione più probabile è quella di mandare in campo dal primo minuto il giovane Cristiano Lombardi che giocherebbe sulla corsia destra, con Lulic avanzato a fare l’esterno sinistro e naturalmente Ciro Immobile impiegato come punta centrale. A questo punto cambierebbe poco nella Lazio: a centrocampo ci sarebbero come sempre Lucas Biglia in posizione di playmaker basso, Parolo da mezzala destra e Milinkovic-Savic dall’altra parte del campo, mentre in difesa Wallace e De Vrij saranno la coppia centrale con Basta e Radu impiegati sulle corsie. Le assenze congiunte di Keita e Felipe Anderson potrebbe spalancare le porte della formazione titolare a Luis Alberto: arrivato dal Liverpool, lo spagnolo ha messo insieme un totale di 27 minuti in Serie A. E’ ai margini del progetto, ma in emergenza Inzaghi potrebbe pensare di rispolverare lui come anche il giovane olandese Kishna.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Crotone in campo con un modulo speculare a quello della Lazio: Ceccherini e Gianmarco Ferrari faranno ancora coppia al centro della difesa, con Claiton Dos Santos che proverà a stringere i denti per andare se non altro in panchina. Anche Davide Nicola ha un giocatore in Coppa d’Africa: Djamel Mesbah è nei convocati dell’Algeria, dunque sulla fascia sinistra giocherà Martella. Dall’altra parte c’è Rosi; in porta è squalificato Cordaz, spazio a Marco Festa che nel corso della stagione lo aveva già sostituito degnamente. A centrocampo il solito dubbio tra Crisetig e Capezzi con il primo che parte leggermente favorito (ma si deciderà soltanto all’ultimo), non dovrebbero esserci particolari problemi per le maglie di Rohden e Barberis che sono in grande vantaggio per essere titolari anche in questa delicata trasferta dello stadio Olimpico. Pochi dubbi anche per quanto riguarda il tridente: Trotta e Palladino, entrambi favoriti su Stoian, giocheranno come esterni mentre il riferimento al centro sarà Falcinelli, il giocatore con più gol (5) nella rosa del Crotone.

LAZIO-CROTONE: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Lazio-Crotone, valida per la diciannovesima del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, in particolare sul canale Sky Calcio 2; e sui canali della pay tv del digitale terrestre, nello specifico su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-CROTONE