Probabili formazioni/ Milan-Cagliari: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 19^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CAGLIARI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA) - Milan-Cagliari va in scena domenica 8 gennaio alle ore 18; si gioca per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Si torna in campo dopo la sosta natalizia: il Milan arriva dalla vittoria in Supercoppa Italiana che ha riportato un trofeo in bacheca e dato tanto morale a una squadra che continua a stupire e resta in piena corsa per il terzo posto e la qualificazione in Champions League. Il Cagliari non sembra essere coinvolto nella lotta per la retrocessione, ma vuole incamerare punti subito per evitare di complicarsi la vita più avanti. Attendendo domani pomeriggio e il calcio d’inizio a San Siro, possiamo andare ad analizzare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan-Cagliari.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Per la prima del 2017 Vincenzo Montella potrebbe fare turnover: ci sono alcuni giocatori che hanno visto meno il campo e sono loro che potrebbero essere schierati come titolari. Nello specifico, Antonelli sembra pronto a prendere il posto di De Sciglio sulla corsia sinistra, con il resto dello schieramento difensivo invariato (dunque Abate a destra e la coppia centrale formata da Paletta e Alessio Romagnoli); a centrocampo poi Bertolacci si gioca una maglia da regista, a rimanere in panchina sarebbe Locatelli che nelle ultime uscite ha accusato un po’ di stanchezza per aver giocato tantissimo nella prima parte della stagione. Al fianco dell’ex Lecce e Genoa sarà confermato Kucka in qualità di mezzala destra, mentre dall’altra parte sono in grande crescita le quotazioni di Pasalic, che dunque dovrebbe essere ancora in campo. Questo significa che Montella ha intenzione di confermare il tridente con Bonaventura da esterno; altra panchina per Niang, a destra ovviamente giocherà Suso mentre per il ruolo di prima punta Lapadula continua a essere favorito su un Carlos Bacca che ha bisogno di ritrovare la migliore condizione e soprattutto il gol.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Massimo Rastelli deve fare a meno dello squalificato Padoin e dei due lungodegenti Ionita (pronto comunque al rientro) e Melchiorri, la cui stagione è sostanzialmente finita (potrebbe tornare eventualmente per l’ultimo mese). Il Cagliari giocherà comunque con il 4-3-1-2; Diego Farias, protagonista nel 4-3 in rimonta al Sassuolo, sembra favorito su Sau per girare intorno a Borriello che rimane il riferimento offensivo, dunque sulla trequarti agirà Joao Pedro il cui rientro dall’infortunio è stato importante per gli equilibri della squadra. A centrocampo solito dubbio: uno tra Di Gennaro, Tachtsidis e Barella giocherà come playmaker e al momento a essere favorito è il primo, uno dei tanti ex in campo oggi. A proteggere l’operato del regista saranno Dessena e Munari, senza troppe sorprese anche perchè le rotazioni si sono accorciate; qualche dubbio per il ruolo di terzino destro, con Pisacane e Isla a contendersi una maglia. Qualora sia scelto il cileno, Pisacane andrebbe a giocare a destra relegando così in panchina Marco Capuano (è rientrato Murru, che però non è ancora al meglio). Ceppitelli e Bruno Alves saranno come sempre la coppia centrale a protezione del portiere Storari, lui pure con un passato nel Milan.

MILAN-CAGLIARI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Milan-Cagliari, valida per la diciannovesima del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, in particolare sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; e sui canali della pay tv del digitale terrestre, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-CAGLIARI