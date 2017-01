Probabili formazioni/ Napoli-Sampdoria: quote, le ultime novità live (Serie A 19^ giornata, oggi 7 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SAMPDORIA: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Napoli-Sampdoria si gioca alle ore 20:45 di sabato 7 gennaio; con questa partita, per la diciannovesima giornata, prosegue il programma di Serie A 2016-2017 che è arrivato all’ultimo turno del girone di andata. Il Napoli reduce dal pareggio di Firenze è comunque riuscito a confermare il suo terzo posto in classifica; resta l’obiettivo minimo dei partenopei che vogliono però cercare di avvicinare le prime due della classe per la corsa allo scudetto. La Sampdoria non riesce a trovare continuità nella sua stagione, le posizioni europee si stanno allontanando e per questo motivo c’è bisogno di riprendere la marcia da subito. In attesa del calcio d’inizio allo stadio San Paolo, possiamo andare ad analizzare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Napoli-Sampdoria.

NAPOLI-SAMPDORIA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Napoli-Sampdoria, partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Napoli) vale 1,27; il segno X (pareggio) vale 3,30 mentre il segno 2 (vittoria Sampdoria) porta in dote 10,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Maurizio Sarri apre il 2017 con un volto nuovo nella rosa: il tanto agognato Pavoletti è arrivato a Castelvolturno e si è già allenato, ma il fatto che non giochi da tempo impone prudenza circa il suo immediato utilizzo. Più probabile che l’attaccante toscano sia impiegato in Coppa Italia contro lo Spezia; intanto il tridente titolare dovrebbe restare quello con Mertens schierato nel ruolo di prima punta, con Callejon che agisce sulla destra e Lorenzo Insigne dall’altra parte. In difesa forfait anche di Chiriches e uomini davvero contati: dovrà giocare i suoi primi minuti in prima squadra Tonelli, che finora si era visto per un’apparizione in Primavera. Al suo fianco Nikola Maksimovic: coppia inedita, ma non è finita qui perchè Ghoulam è partito per la Coppa d’Africa (al pari di Koulibaly) e dunque sulla sinistra agirà Strinic, che non ha tantissimi minuti di campo in questa stagione. Le cose vanno meglio a centrocampo, dove il tecnico del Napoli ha l’imbarazzo della scelta: ancora una volta Zielinski dovrebbe essere il giocatore designato a fare la mezzala destra (altra panchina per Allan, che dovrebbe giocare in Coppa Italia, sull’altro versante del campo ci sarà invece capitan Hamsik con Amadou Diawara pronto a spuntarla su Jorginho per il ruolo di playmaker davanti alla difesa.

Qualche possibile defezione anche per la Sampdoria, che ha recuperato Viviano: da valutare se il portiere sarà già pronto per giocare, in ogni caso sarà portato in panchina. Come lui il polacco Linetty, che nei primi giorni del 2017 ha dovuto fare i conti con l'influenza: ci sarà, ma potrebbe essere Praet a giocare da mezzala sinistra. Jacopo Sala ha svolto lavoro in piscina e va verso l'esclusione: pronto Pedro Pereira, mentre a sinistra ci sarà Regini anche se Dodò si è allenato con i compagni e se non altro potrebbe andare in panchina. Al centro della difesa giocheranno Silvestre e Skriniar (anche se quest'ultimo ha la febbre, scalpita allora Palombo); per il resto la squadra sembra fatta, Lucas Torreira sarà il regista chiamato a impostare la manovra con Edgar Barreto che come sempre giocherà da mezzala destra. Dietro le punte ci sarà Bruno Fernandes, che sembra essere in vantaggio su un Ricky Alvarez le cui quotazioni sono comunque in ascesa; in attacco dovrebbero essere confermati Muriel e il grande ex Quagliarella - che ha già parlato di partita speciale - ma Giampaolo non può non tenere in considerazione uno Schick da tre gol nelle ultime quattro partite e per questo motivo il reparto offensivo potrebbe essere modificato all'ultimo.