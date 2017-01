Probabili formazioni/ Pescara-Fiorentina: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 19^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-FIORENTINA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA) - Pescara-Fiorentina rientra nel programma della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: le due squadre scendono in campo alle ore 15 di domenica 8 gennaio. Allo stadio Adriatico il Pescara proverà ad inaugurare l’anno solare con la prima vittoria (sul campo) del suo campionato, provando anche a fare un importante passo avanti verso la salvezza; la Fiorentina è reduce dall’importante 3-3 interno contro il Napoli che ha dato alcune certezze circa le potenzialità della squadra ma al tempo stesso aperto tanti dubbi sulla fase difensiva. In attesa della partita di domani, andiamo dunque a dare uno sguardo ravvicinato alle probabili formazioni di Pescara-Fiorentina.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI PESCARA-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Partito Aquilani, arrivato Stendardo: il Pescara ha già cambiato qualcosa nei primi giorni del calciomercato invernale, e potrebbe non essere finita qui. Intanto Stendardo dovrebbe essere subito titolare al centro della difesa: prenderà il posto di uno tra Gyomber e Campagnaro, verosimilmente il secondo, con Zampano che avrà regolarmente il suo posto a destra e Crescenzi che dovrà sostituire Biraghi, squalificato al pari di Verre. Coperta corta per il Pescara, che però potrebbe ritrovare per questa partita sia Pepe che Bahebeck: il primo ha lavorato a parte, il secondo potrebbe farcela almeno per andare in panchina. Qualora fosse così in attacco ci sarebbe probabilmente spazio al 4-3-3, con Benali e Caprari che si allargano per giocare come esterni del tridente, e uno tra Manaj e Pettinari schierato nel ruolo di prima punta. A centrocampo con la partenza di Aquilani diventa titolare Cristante: il giovane cresciuto nel vivaio del Milan dovrebbe essere una delle due mezzali, lasciando a Brugman il compito di impostare l’azione davanti alla difesa e Ledian Memushaj che invece agirà come mezzala sulla destra.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Anche la Fiorentina potrebbe veder partire un giocatore: Nikola Kalinic è cercato dal Tianjin di Fabio Cannavaro e la società cinese potrebbe arrivare a pagare i 50 milioni della clausola rescissoria. Nel frattempo il croato dovrebbe essere regolarmente in campo come terminale offensivo nel 4-2-3-1 disegnato da Paulo Sousa; alle sue spalle sicuri del posto Ilicic e Bernardeschi, sulla corsia destra salgono le quotazioni del giovane Federico Chiesa che pare poter avere la meglio su Cristian Tello. A centrocampo l’ottima notizia è il recupero di Borja Valero: lo spagnolo prende posto al fianco di Matias Vecino, panchina per Badelj che potrebbe essere destinato alla partenza prima che sia finito il calciomercato. In difesa Maxi Olivera è in vantaggio su Milic e Toledo lo è su Tomovic: loro due dovrebbero essere gli esterni, nessun dubbio al centro con Gonzalo Rodriguez e Astori che giocheranno a protezione di Tatarusanu. Disponibile anche Babacar: il senegalese non è stato convocato per la Coppa d’Africa.

PESCARA-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Pescara-Fiorentina, valida per la diciannovesima del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, in particolare sul canale Sky Calcio 5; e sui canali della pay tv del digitale terrestre, nello specifico su Premium Calcio 2. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI PESCARA-FIORENTINA