Probabili formazioni/ Sassuolo-Torino: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 19^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-TORINO: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Sassuolo-Torino, per la diciannovesima giornata della Serie A 2016-2017, si gioca al Mapei Stadium domenica 8 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 15. Partita delicata per entrambe le squadre: il Sassuolo ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica e non può sbagliare soprattutto tra le mura amiche. Il Torino continua a inseguire l’Europa; qualche passo falso c’è stato ma i granata stanno comunque dando la sensazione di potercela fare, ora però hanno bisogno di unire la fase difensiva allo straripante attacco che hanno a disposizione. In attesa dunque del match di domani pomeriggio, sfogliamo in modo più dettagliato le probabili formazioni di Sassuolo-Torino.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - E’ arrivato Aquilani a dare una mano al centrocampo: la situazione infortuni in casa Sassuolo rimane sempre molto delicata, ma per questa partita Eusebio Di Francesco potrebbe ritrovare Domenico Berardi, fuori da agosto, e Matteo Politano. Con loro due cambia tutta la vallata: potrebbero già essere in campo, andando a occupare le posizioni di esterni nel tridente offensivo che sarebbe completato da Defrel, favorito su Matri per il ruolo di prima punta. A centrocampo invece Sensi dovrebbe rimanere titolare come regista basso, ai suoi lati indisponibili sia Pellegrini che Mazzitelli per squalifica e allora Aquilani potrebbe già essere titolare con la sua nuova maglia, con Adjapong che potrebbe completare la linea mediana. In difesa Lirola e Peluso sono i favoriti per giocare sulle corsie esterne; in mezzo ancora fuori Paolo Cannavaro e dunque Antei giocherà al fianco di Acerbi. Come detto sono tanti i giocatori indisponibili; questo naturalmente limita le scelte di Di Francesco che in panchina avrà pochi elementi a disposizione per cambiare la gara in corso d’opera o provare a difendere un eventuale risultato favorevole.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Sinisa Mihajlovic perde Acquah, convocato per la Coppa d’Africa: una scelta in meno a centrocampo per l’allenatore serbo, che in ogni caso per questa partita non dovrebbe modificare quello che è diventato il suo undici tipo. Vale a dire dunque che davanti al portiere Hart giocheranno Rossettini e Leandro Castan come difensori centrali, con Zappacosta schierato largo a destra e Barreca che si occuperà della corsia opposta; a centrocampo invece sarà Valdifiori a occuparsi dell’impostazione della manovra, con Benassi da interno destro e Baselli che rimane in vantaggio su Obi per la maglia di mezzala sinistra. Non viene modificato ovviamente il tridente offensivo che prevede Belotti, Iago Falque e Ljajic; attenzione però all'arrivo di Iturbe, che partirà verosimilmente dalla panchina ma si gioca con lo spagnolo un posto come esterno destro, con la sensazione che Mihajlovic possa ruotare più ampiamente i suoi uomini.

SASSUOLO-TORINO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Sassuolo-Torino, valida per la diciannovesima del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, in particolare sul canale Sky Calcio 4; non sarà invece trasmessa sui canali della pay tv del digitale terrestre.