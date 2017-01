Probabili formazioni Serie A/ News, gli schieramenti delle partite (19^ giornata, 7-8 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE - La Serie A 2016-2017 torna in campo dopo la sosta ed è tempo di un'altra escursione nelle sue probabili formazioni: tra sabato 7 e domenica 8 gennaio si gioca la diciannovesima giornata che chiude il girone di andata. Il calciomercato è aperto da qualche giorno: questo significa che nelle formazioni in campo ci saranno giocatori che indosseranno la nuova maglia, a mettere ancora più pepe su questo turno che inaugura l'anno solare. Andiamo subito a studiare nel dettaglio le possibili scelte degli allenatori nelle probabili formazioni della diciannovesima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: EMPOLI-PALERMO - Nel 4-3-1-2 dell'Empoli con cui Martusciello affronterà il Palermo sicuro il forfait di Costa, mentre Barba dovrebbe farcela. Le note liete sono il recupero di Pasqual e quello di Saponara. In avanti possibilità per Marilungo, favorito su Pucciarelli. Dall'altra parte Corini potrò contare su Gonzalez in difesa, mentre in mediana dovrebbe essere data una chance a Gazzi ed Henrique, con Diamanti e Hiljemark in panchina. Confermatissimi invece Quaison e Nestorovski, con quest'ultimo che dovrà trascinare la squadra in questo che è un vero e proprio scontro salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: NAPOLI-SAMPDORIA - Nel 4-3-3 del Napoli mancheranno Koulibaly e Ghoulam, impegnati nella Coppa d'Africa. Sarri dovrà fare a meno anche di Albiol per squalifica e l'emergenze è completata dall'influenza di Hysaj. I centrali di difesa dovrebbero essere Chicheres e Maksimovic. Pavoletti non convocato. Nella Sampdoria, che giocherà con il 4-3-1-2, mancheranno Linetty e Bruno Fernandes, anche loro influenzati. Ancora out Viviano, sarà ancora Puggioni a difendere la porta della Sampdoria. Convocato Bereszynski, ma il neoacquisto blucerchiato difficilmente scenderà in campo se no per un scampolo di partita nei minuti finali del match.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: UDINESE-INTER - Nell'Udinese Gigi Delneri tenta di recuperare Thereau, ma se non dovesse farcela c'è in preallarme De Paul, In mediana Jankto sembra sicuro di un posto, mentre Badu e Wague non saranno a disposizione a causa della convocazione in Coppa d'Africa. Nell'Inter torna a disposizione Joao Mario, che potrebbe strappare la maglia da titolare a Kondogbia. Confermatissimo Banega, che nelle ultime partite sembra nettamente in ripresa. Perisic e Candreva andranno a completare il tridente che agirà alle spalle di Mauro Icardi, che come sempre sarà il riferimento offensivo dell'Inter di Stefano Pioli.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHIEVO-ATALANTA - Il Chievo di Maran dovrebbe presentarsi al match contro l'Atalanta di Gasperini con quasi tutti gli effettivi a disposizione. Gobbi, Castro e Cacciatore hanno infatti recuperato dai rispettivi fastidi muscolari e sono tornati arruolabili. Maran deve però decidere se rilanciare tutti e tre dal primo minuti di gara. Chi salterà sicuramente il match sarà Hetemaj. Gasperini dovrà fare a meno di Kessie, convocato in Coppa d'Africa, mentre è ancora da valutare l'impiego di Caldara, influenzato, e quello di Gagliardini, ormai "promesso sposo" dell'Inter.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GENOA-ROMA - Nel 3-4-2-1 di Ivan Juric il Genoa, per la prima volta orfano di Rincon e Pavoletti, dovrebbe esserci spazio per Perin in porta e Luca Rigoni in mediana: entrambi hanno infatti scontato le squalifiche. Juric non ha ancora deciso chi sostituirà Rincon, mentre Simeone jr in avanti potrebbe essere assistito da Ocampos e Ninkovic. Roma che nel proprio 4-2-3-1 dovrà fare a meno di Salah, che è stato convocato per la Coppa d'Africa, mentre si spera di poter recuperare De Rossi, che ha ripreso ad allenarsi regolarmente a Trigoria e che potrebbe quindi essere del match.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LAZIO-CROTONE - Assenze pesanti nel 4-3-3 della Lazio, dove mancheranno Felipe Anderson e Lulic, entrambi squalificati, oltre a Keita, convocato per la Coppa d'Africa. Proprio per questo è probabile il passaggio al 3-5-1-1, con Immobile unica punta. Nel Crotone novità in porta, dove Cordaz è squalificato: al suo posto viene lanciato Festa tra i pali. Claiton torna in mezzo alla difesa, mentre Mesbah è stato convocato per la Coppa d'Africa e al suo posto verrà utilizzato Martella. Per il resto la formazione del Crotone di Nicola dovrebbe essere quella usuale.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: PESCARA-FIORENTINA - Nel Pescara di Massimo Oddo, alla disperata ricerca di punti salvezza, possibile l'esordio di Bovo e Stendardo in difesa: i due nuovi acquisti sono chiamati a dare certezze alla fase difensiva. In mediana mancherà Biraghi che è squalificato: al suo posto Crescenzi. Nella Fiorentina possibile panchina per Ilicic, con Zarate a far coppia con Bernardeschi come supporto di Kalinic, mentre Sousa ha qualche speranza di riuscire a recuperare sia Borja Valero che Rodriguez: una decisione sul loro impiego verrà quasi certamente presa soltanto a poche ore dal match.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SASSUOLO-TORINO - Sassuolo ancora in totale emergenza anche contro il Torino. Oltre alla solita lunga sequenza di infortunati, mancheranno anche Pellegrini e Mazzitelli, squalificati. Possible il rientro di Missiroli e di Berardi: queste le uniche note liete per Di Francesco. Ne Torino la difesa potrà contare su De Silvestri, che ha recuperato dai problemi alla caviglia. Nel 4-3-3 possibile inserimento in mediana di Obi, a discapito di un Baselli che per il tecnico granata continua ad essere troppo discontinuo. Prima convocazione per Iturbe, il quale partirà dalla panchina e che potrebbe anche entrare a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: MILAN-CAGLIARI - Nel Milan fresco vincitore della Supercoppa Italiana, possibile rientro di Niang nel tridente d'attacco, mentre in mediana è corsa tra Pasalic e Kucka per una maglia da titolare. Al centro del tridente d'attacco Lapadula appare in leggero vantaggio su Bacca. Nel Cagliari non ci sarà Padoin, squalificato. Rafael sarà in porta al posto di Storari, andato proprio al Milanm mentre Joa Pedro e Sau dovrebbero ritrovare una maglia da titolare. Borriello potrebbe essere costretto al forfait per un problema ad una caviglia che gli sta impedendo di allenarsi con continuità.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: JUVENTUS-BOLOGNA - La Juventus si schiererà con la difesa a 4 e ci sarà il ritorno di Barzagli dal primo minuto. In avanti possibile coppia Higuain - Dybala, con quest'ultimo che sembra destinato a superare Mandzukic. Sicura la convocazione di Rincon, che però partirà inizialmente dalla panchina. Nel Bologna di Donadoni potrebbe esserci spazio per Rizzo come esterno sinistro d'attacco nel 4-3-3 di Donadoni, anche se Mounier è ancora in corsa per una maglia da titolare. Non saranno del match Taider, Verdi e Sadiq: il primo è impegnato nella Coppa d'Africa, mentre gli altri due sono out per infortunio.

