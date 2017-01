Probabili formazioni/ Udinese-Inter: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 19^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-INTER: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Udinese-Inter apre la domenica nella diciannovesima giornata di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 12:30 dell’8 gennaio. Si tratta di una partita molto interessante: l’Udinese infatti ha cambiato marcia dall’avvento di Gigi Delneri e sembra aver già chiuso i conti per la salvezza, mentre l’Inter arriva da tre partite consecutive (senza subire gol) e si è rilanciata in ottica terzo posto. Ad aggiungere sale al lunch match, possiamo aggiungere il fatto che negli ultimi anni i friulani si sono rivelati una sorta di bestia nera per i nerazzurri. Nell’attesa del calcio di inizio alla Dacia Arena possiamo analizzare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Udinese-Inter.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Ormai Gigi Delneri gioca stabilmente con il 4-3-3; un solo possibile ballottaggio nella formazione del tecnico friulano, che deve fare i conti con i giocatori convocati per la Coppa d’Africa (Molla Wague e Badu). Davanti a Karnezis ci sarà la linea composta da Widmer e Felipe come esterni e dalla coppia centrale formata da Danilo e Samir; a centrocampo in assenza di Badu non dovrebbero esserci problemi per Jankto che è nettamente favorito su Hallfredsson per la maglia di mezzala sinistra, dall’altra parte agirà Seko Fofana mentre in mezzo a dettare i ritmi dell’azione ci sarà ovviamente il belga Kums. Nel tridente offensivo c’è quello che è l’unico vero ballottaggio: Rodrigo De Paul è in teoria il titolare nel ruolo, ma fino a questo momento l’argentino non ha del tutto convinto (anche perchè la posizione di esterno non è esattamente la sua) e dunque per questa delicata partita potrebbe essere Ryder Matos a giocare come titolare. Dall’altra parte dello schieramento giocherà sicuramente Thereau (8 gol in questo campionato) con Duvan Zapata che si muoverà da prima punta e vuole rimpinguare un bottino di reti che potrebbe essere più ampio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Inter in campo con il consueto 4-2-3-1: non ce la fa Gary Medel che, pur convocato per il triangolare amichevole dello scorso martedì, dovrebbe rientrare soltanto nel prossimo fine settimana. In difesa dunque ci saranno Miranda e Murillo che giocheranno come centrali, con D’Ambrosio e Ansaldi che sembrano essere in vantaggio su Nagatomo e Santon (quest’ultimo sembra anche vicino alla cessione). A centrocampo ci sono tre giocatori per due maglie: Brozovic è sicuro del posto, al momento Kondogbia è favorito su Joao Mario perchè, da quando è arrivato all’Inter, Pioli sta cercando di rilanciarlo per farlo tornare quel giocatore che aveva incantato tutta Europa quando giocava nel Monaco. Banega sarà titolare, essendosi ripreso la sua posizione da trequartista con la splendida partita contro la Lazio; ai suoi lati agiranno Candreva e Perisic, con Eder che rimane in ballottaggio per una maglia ma parte qualche passo indietro. Come prima punta ovviamente Icardi; nel secondo tempo potremmo nuovamente rivedere Gabigol.

UDINESE-INTER: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Udinese-Inter, valida per la diciannovesima del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, in particolare sul canale Sky Calcio 1; e sui canali della pay tv del digitale terrestre, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD.