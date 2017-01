Pronostici Serie A / Le scommesse sulle partite della 19^ giornata (7-8 gennaio 2017)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA (7-8 GENNAIO 2017) - Gare importanti in programma nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, che segna la ripresa del campionato dopo la sosta invernale. Adesso analizziamo quello che potrebbe succedere nelle dieci sfide in programma per darvi il quadro dei pronostici su tutti gli incontri della diciannovesima giornata: partiamo allora dai due anticipi del sabato, andando poi a studiare anche gli otto incontri che sono in programma domani, domenica 8 gennaio.

PRONOSTICO EMPOLI-PALERMO (sabato, ore 18.00) - Nella gara che apre la giornata sono impegnate due formazioni che lottano per la salvezza. Molti gli infortuni a cui deve fare fronte Martusciello, ad iniziare da quelle di Costa, Zambelli e Pasqual, ai quali potrebbe aggiungersi anche Saponara, con Buchel che quindi sarà certamente in campo per sostenere le due punte che saranno Mchedlidze e Marilungo. In casa rosanero per Corini 3-4-2-1 con Nestorovski unica punta e Diamanti con Quaison alle sue spalle. Quasi confermata al completo la formazione che aveva pareggiato con il Pescara. Pronostico della gara del Castellani a favore dell’Empoli.

PRONOSTICO NAPOLI-SAMPDORIA (sabato, ore 20.45) - Alle 20.45 di sabato scende in campo il Napoli con Sarri che mantiene invariato il suo modulo 4-3-3 anche se con diverse assenze. In difesa mancheranno Albiol per squalifica, e Ghoulam e Koulibaly, impegnati con le loro nazionali, con Chiriches ancora in dubbio. Coppia centrale quindi quasi sicuramente con Tonelli e Maksimovic, mentre non ci sono variazioni nel tridente offensivo. Nella Sampdoria il tecnico Giampaolo sceglie il 4-3-1-2 con Quagliarella e Muriel che formano ancora una volta la coppia offensiva. Liguri alla ricerca di punti per la classifica, ma pronostico della gara nettamente a favore della formazione partenopea.

PRONOSTICO UDINESE-INTER (ore 12.30) - L’Inter che ha chiuso l’acquisto di Gagliardini dall’Atalanta, gioca domenica il lunch match al Fiuli, cercando di ampliare la serie positiva, ma si trova di fronte una Udinese in ottima forma nelle ultime gare. Per i friulani ci sono assenze per la Coppa d’Africa, Badu e Wague, ma sono disponibili sia Thereau che Zapata. Nell’Inter Pioli fa rientrare Joao Mario, dopo la squalifica, e deve scegliere uno tra Banega e Kondogbia. Nel reparto offensivo ci sarà sicuramente Icardi, mentre è confermata la difesa che da tre gare non viene battuta. Per la gara del Friuli il pronostico è per il pareggio.

PRONOSTICO CHIEVO-ATALANTA - Bella sfida al Bentegodi tra la formazione di Maran e quella di Gasperini. Clidensi a caccia dei tre punti dopo lo stop in casa della Roma, con il consueto 4-3-1-2, nel quale potrebbero rientrare sia Cacciatore che Castro, ma con decisione presa solo la mattina della gara. Una assenza certa invece nell’Atalanta è quella di Kessiè, chiamato dalla sua nazionale, ma Gasperini va in campo con il 3-5-2 con ballottaggio tra Spinazzola e Dramè, mentre Paloschi ha recuperato e va in panchina. Pronostico favorevole alla formazione bergamasca.

PRONOSTICO GENOA-ROMA - Partita difficile per il Genoa che a Marassi attende la Roma con Juric che ha visto partire sia Rincon che Pavoletti, con destinazione Juventus e Napoli. Per il tecnico rossoblù ci sono i rientri di Perin e Rigoni che hanno scontato le loro squalifiche. La Roma dal canto suo perde Salah per la Coppa d’Africa e spera di poter schierare qualcuno tra Manolas, De Rossi e Paredes. Per Spalletti schema 4–2–3–1 con Dzeko unica punta, e favori del pronostico.

PRONOSTICO LAZIO-CROTONE - Il match dell’Olimpico con il Crotone sulla carta non presenta difficoltà per la formazione di Simone Inzaghi, ma i biancocelesti devono fare a meno di due giocatori squalificati, Felipe Anderson e Lulic, ed anche di Keita, partito per la Coppa d’Africa. Lombardi e Khrisna saranno quindi i due a fianco di Immobile. Nel Crotone un cambio tra i pali con Festa che prende il posto di Cordaz, squalificato, nel 4–3–3 di Nicola, che non ha disponibili anche Mesbah e Tonev. Pronostico del match dell’Olimpico favorevole alla squadra di casa.

PRONOSTICO PESCARA-FIORENTINA - Pescara in campo con lo schema 4-3-1-2 nell’incontro dell’Adriatico con la Fiorentina, che invece Paulo Sousa schiera con il 3–4–2–1. Per quanto riguarda i padroni di casa, Oddo non può contare sullo squalificato Biraghi ed ha un dubbio riguardo alla coppia di attacco con il ballottaggio tra Cristante e Pettinari per affiancare Caprari. Nell Fiorentina è tornato ad allenarsi Borja Valero e Sousa potrebbe portarlo in panchina, lasciando Vecino al fianco di Badelj. In difesa ballottaggio per un posto tra Gonzalo Rodriguez e Tomovic, mentre in avanti potrebbe giocare Chiesa. Fiorentina favorita per il successo.

PRONOSTICO SASSUOLO-TORINO - Reduce da tre sconfitte in fila il Sassuolo affronta anche la prima giornata del 2017 con problemi di organico, viste le squalifiche di Mazzitelli e Pellegrini che si vanno a sommare alle molte assenze per infortunio. Di Francesco potrebbe forse recuperare Missiroli e darà spazio ad Aquilani, arrivato dal Pescara nel mercato di gennaio. Per quanto riguarda i granata, Mihajlovic va avanti con il 4 – 3 – 2 con i soli Molinaro e De Silvestri assenti per infortunio. Pronostico della gara del Mapei Stadium per il pareggio.

PRONOSTICO MILAN-CAGLIARI (ore 18.00) - Galvanizzato dalla conquista della Supercoppa il Milan torna a giocare in campionato affrontando il Cagliari a San Siro. Per Montella il colombiano Bacca è il favorito per il posto al centro dell’attacco, mentre la forma di Bonaventura causa il permanere in panchina di Niang. Due i ballottaggi per il tecnico rossonero: in difesa tra Antonelli e De Sciglio ed a centrocampo tra Kucka e Pasalic. Nel Cagliari Rastelli non dispone di Padoin per squalifica e si gode il rientro a centrocampo di Isla. In porta conferma per Rafael. Milan favorito per il successo.

PRONOSTICO JUVENTUS-BOLOGNA (ore 20.45) - La Juventus chiude la giornata affrontando il Bologna. La squadra di Allegri ritrova in difesa Barzagli, mentre deve essere verificata la condizione del brasiliano Alex Sandro. In attacco probabile la scelta della coppia argentina Dybala – Higuain, con Mandzukic che parte dalla panchina. Nel Bologna non ci sarà Taider, che è con la sua nazionale mentre Rizzo ha recuperato dall’infortunio, ma è in ballottaggio con Mounier per un posto da titolare. Pronostico favorevole alla formazione bianconera.

