Real Madrid-Granada/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Liga 2017)

DIRETTA REAL MADRID-GRANADA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LIGA, OGGI SABATO 7 GENNAIO 2017) - Con Real Madrid-Granada torna nel nuovo anno anche La Liga, il campionato calcistico spagnolo più bello e avvincente. In questa stagione in vetta alla classifica si trova il Real Madrid del manager Zinedine Zidane, che sfida al Santiago Bernabeu alle ore 13.00 di oggi il piccolo Granada. I galacticos del presidente Florentino Perez stanno sorprendendo le avversarie nonostante non esprimano un calcio eccelso. Però i blancos sono estremamente pragmatici e concreti, riescono a far valere la propria superiorità tecnica e a sfruttare anche il minimo errore degli avversari. Nell'ultimo turno di campionato il Real Madrid ha faticato, ma è riuscito ad avere la meglio sul Deportivo La Coruna con un rocambolesco 3-2. Al momento le merengues hanno tre punti di vantaggio sul Barcellona, ma devono recuperare un turno, rinviato per permettergli di giocare il Mondiale per Club dello scorso dicembre. Non se la passa bene invece il Granada, che nelle sedici partite fin qui disputate ha raccolto appena nove punti. Questo score relega gli andalusi al penultimo posto in graduatoria. La zona salvezza è distante soli tre punti, ma serve un deciso cambio di rotta per provare a raggiungerla.

Andiamo ora a scoprire quali saranno le formazioni che i rispettivi tecnici decideranno di mandare sul terreno di gioco fin dal primo minuto. Cominciando dal Real Madrid, che si disporrà con un classico e oramai collaudato 4-3-3 come modulo di riferimento. Fra i pali giocherà l'estremo difensore costaricense Keylor Navas, protetto dalla linea a quattro di difesa composta dal terzino destro Carvajal, dal terzino sinistro Marcelo e dai due difensori centrali Pepe e Varane. A centrocampo il brasiliano Casemiro si posizionerà da mediano, mentre ai suoi lati giocheranno da mezzali il tedesco Kroos e il croato Modric. Il tridente offensivo sarà il solito, formato sulla fascia destra dal gallese Bale, sulla fascia sinistra dal pallone d'oro Cristiano Ronaldo e nel mezzo dal centravanti franco-algerino Benzema.

Il Granada dal canto suo verrà messo in campo da mister Lucas Alcaraz con il modulo 4-2-3-1, che all'occorrenza diventa un 4-5-1 soprattutto quando c'è da difendere il risultato a tutti i costi. Fra i pali i tifosi vedranno giocare il portiere messicano Ochoa, mentre dinanzi a lui ci saranno il terzino destro Tito, il terzino sinistro Gabriel Silva e i due difensori centrali Lomban e Saunier. A centrocampo i due mediani di contenimento saranno Samper e Toral, coadiuvati nella loro manovra dai trequartisti; sulla corsia destra ci sarà Carcela-Gonzalez, nel mezzo Boga e sulla corsia sinistra Andreas Pereira. L'unica punta centrale risponderà al nome dell'ucraino Kravets.

A rigor di logica sarà il Real Madrid a condurre i ritmi di gioco e a provare a sbloccare il risultato fin dalle fasi iniziali. Il compito del Granada dovrà essere quello di compattarsi e di ripartire a gran velocità in contropiede. Imporre il proprio gioco al Bernabeu può voler dire soccombere in pochi minuti, invece adottando una difesa attenta e prudente c'è la possibilità di riuscire a sorprendere i fortissimi galattici.

Quali sono le quote relative a questo match? Nelle ultime ore gli scommettitori si sono dati da fare per tentare la giocata giusta. La vittoria del Real Madrid con almeno quattro gol complessivi è data a 1.35. Il pareggio vale 12, mentre la vittoria esterna del Granada è a quota 30. Real Madrid-Granada sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports naturalmente a partire dalle ore 13.00: il canale è disponibile per gli abbonati al numero 204 della piattaforma satellitare Sky, che metterà a disposizione dunque anche la diretta streaming video (sempre per gli abbonati) tramite l'applicazione Sky Go.

