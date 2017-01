Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol livescore e prossimo turno (19^ giornata, 7-8 gennaio 2017)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO - Si torna a giocare nel campionato di Serie A 2016-2017: esaurita la sosta natalizia, le 20 squadre sono in campo per la diciannovesima giornata, che concluderà anche il girone di andata. Un turno che precede di pochi giorni gli ottavi di Coppa Italia; partite dunque delicate dal punto di vista della gestione delle forze e del possibile turnover.

Il programma si sviluppa tradizionalmente su due giorni: sabato 7 gennaio si parte alle ore 18 con Empoli-Palermo mentre alle ore 20:45 avremo Napoli-Sampdoria. Domenica 8 invece si comincia alle 12:30 con Udinese-Inter; alle ore 15 si giocano Chievo-Atalanta, Genoa-Roma, Lazio-Crotone, Pescara-Fiorentina e Sassuolo-Torino. Due i posticipi: alle ore 18 Milan-Cagliari, alle ore 20:45 Juventus-Bologna. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Da ricordare che Juventus, Milan, Bologna e Crotone hanno una partita in meno, quella del diciottesimo turno che non si è giocata per dare spazio alla Supercoppa Italiana; nonostante ciò la Juventus si è già laureata campione d’inverno riprendendosi quel platonico titolo che un anno fa aveva lasciato al Napoli, poi sorpassato nel girone di ritorno. I bianconeri volano e contro il Bologna - che nella scorsa stagione fermò a 15 le vittorie consecutive di Allegri - vogliono nuovamente mettere i puntini sulle I; proverà invece a recuperare terreno la Roma, che ha chiuso bene il suo anno solare e deve tenere a distanza le avversarie dirette per il secondo posto.

A cominciare dal Napoli, la squadra che più di tutte non avrebbe voluto la sosta: i partenopei volano e attendono il ritorno di Milik e il sostegno di Pavoletti, di fronte una Sampdoria che invece sembra aver perso smalto nelle ultime giornate. Il Milan ha perso un po’ di terreno, ma ha portato in bacheca la Supercoppa: un trofeo dopo tanti anni non può che far bene ai rossoneri, che restano in corsa per la qualificazione in Champions League e non possono sbagliare contro il Cagliari. Anche la Lazio e la Fiorentina, squadre che puntano all’Europa, hanno impegni agevoli; più difficile il compito per Atalanta e Torino.

Per quanto riguarda la corsa alla salvezza, la forbice tra il quartultimo e il terzultimo posto si è ridotta: adesso i punti che separano Empoli e Palermo sono appena 4, grazie al buon momento dei rosanero. A rischiare è anche lo stesso Sassuolo che si trova a +7 sulla retrocessione; in generale però sembra che la lotta per non retrocedere sia circoscritta a quattro squadre, ma che non ci sia ancora una formazione che abbia abbandonato del tutto le speranze. Nemmeno il Pescara, che pur non avendo mai vinto sul campo rimane in corsa per la salvezza e, contro la Fiorentina, vuole aprire alla grande il suo 2017.

Proverà a farlo anche l’Udinese, che ospita un’Inter reduce da tre vittorie consecutive: grande momento per Stefano Pioli che pare aver trovato la quadratura del cerchio, adesso i nerazzurri possono veramente sperare nelle prime tre posizioni della classifica visto che il distacco dal Napoli (5 punti) non è affatto ampio. Staremo dunque a vedere come andranno a finire queste partite e come cambierà la graduatoria del campionato; il prossimo turno si giocherà tra il 14 (due anticipi) e il 16 gennaio (un posticipo, che sarà Torino-Milan a pochi giorni dalla sfida di Coppa Italia, a campi invertiti). CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA