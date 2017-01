Roma-Inter Primavera/ Info streaming video-diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (semifinale Coppa Italia, oggi)

DIRETTA ROMA-INTER PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE - Roma-Inter, la rivalità si ripropone a livello giovanile con la partita diretta dall'arbitro Matteo Proietti. La Coppa Italia Primavera, conosciuta anche con il nome commerciale Primavera Tim Cup, entra nel vivo, con le due semifinali che si disputeranno nel mese di gennaio. Senza dubbio un match spettacolare sarà quello fra la Roma e l'Inter, in programma sabato 7 gennaio allo stadio Olimpico di Roma: calcio d’inizio in programma alle ore 14:30. I giallorossi sono giunti a questo match battendo agli ottavi di finale il Crotone di misura. Ai quarti di finale invece si sono divertiti a maltrattare, sportivamente parlando, i cugini della Lazio, sconfitti con un perentorio 5-0 che non ha lasciato spazio a repliche.

Percorso leggermente più tortuoso per l'Inter, che già agli ottavi di finale ha dovuto faticare per eliminare l'Udinese: i friulani hanno portato la gara ai supplementari, ma alla fine l'hanno spuntata i nerazzurri. Ai quarti di finale vittoria meritata dell'Inter contro l'Atalanta, che ha regalato il pass per la semifinale. Il match di ritorno invece si disputerà mercoledì 25 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza e stabilirà chi affronterà la vincente dell'altra semifinale fra Virtus Entella e Fiorentina.

Andiamo adesso a stilare le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto di gioco, cominciando dai padroni di casa della Roma. Il tecnico giallorosso Alberto De Rossi punterà su un modulo molto offensivo, ovvero il 4-3-3, impiegando fra pali l'estremo difensore Lorenzo Crisanto. I quattro difensori saranno il terzino destro e capitano Eros de Santis, il primo difensore centrale Riccardo Marchizza, il secondo difensore centrale Lorenzo Grossi e il terzino sinistro Luca Pellegrini.

A centrocampo il mediano risponderà al nome di Alessandro Bordin; alla sua destra vedremo giocare la mezzala Jospeh Bousse e alla sua sinistra l'altra mezzala Andrea Marcucci. Il loro compito sarà fondamentale, in quanto dovranno contenere le offensive avversarie e, sul ribaltamento di fronte, inserirsi nell'area di rigore avversaria per tentare di cogliere impreparata la difesa. Il tridente offensivo completerà l'undici iniziale: sulla fascia destra correrà il senegalese Keba Coly, sulla corsia sinistra Edoardo Soleri e in posizione centrale l'attaccante Marco Tumminello.

La risposta dell'Inter del tecnico Stefano Vecchi sarà altrettanto veemente, vista l'importanza della posta in palio. In porta i tifosi assisteranno alla prestazione dell'estremo difensore Michele Di Gregorio, che proteggerà i pali assieme al terzino destro Federico Valletti, al terzino sinistro Andrea Cagnano e ai due difensori centrali Manuel Lombardoni e Alessandro Mattioli. A centrocampo gli interpreti saranno i soliti: in posizione di mediano troveremo Marco Carraro, alla sua sinistra la mezzala Loris Zonta e alla sua destra la mezzala Xian Emmers. In attacco il tridente delle meraviglie sarà composto da Axel Mohamed Bakayoko, Reno Piscopo e Andrea Pinamonti, rispettivamente sulla fascia destra, sulla fascia sinistra e come punta centrale.

La semifinale di Coppa Italia Primavera tra Roma e Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre e 225 di Sky: telecronaca dalle ore 14:30. Non è prevista invece la trasmissione dell'evento in diretta streaming video. Ricordiamo infine che per le semifinali della Coppa Italia Primavera è prevista anche la gara di ritorno, in data ancora da destinarsi, quindi in Roma-Inter sarà consentito anche il pareggio.