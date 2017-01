CALCIOMERCATO INTER/ News: le trattative di oggi 8 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL PUNTO SULLE CESSIONI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 8 GENNAIO 2017 – L'Inter ha grandi obiettivi in vista del calciomercato estivo. Prima però di poter mettere le mani sui talenti più interessanti d'Europa, i nerazzurri dovranno sfotlire la propria rosa. Infatti il club meneghino conta una quantità non trascurabile di giocatori ormai fuori dal progetto tecnico di Suning. Cerchiamo di fare il punto della situazione. In attacco Rodrigo Palacio piace all'Atalanta e potrebbe salutare Appiano Gentile già a gennaio, così come Jovetic, in orbita Siviglia. Secondo Tuttosport, la prossima settimana l'Inter incontrerà la società bergmasca per fare il punto della situazione sull'argentino. In standby il destino di Jonathan Biabiany: l'ex Parma piace a Bologna e Crotone ma il suo agente, Giovanni Branchini, ha detto a TMW che i nerazzurri lo considerano incedibile. A centrocampo è ormai fatta per Felipe Melo al Palmeiras, mentre Gnoukouri aspetta la proposta di una tra Crotone e Bologna. In difesa Nagatomo piace al Burnley ma anche alla Sampdoria: i blucerchiati hanno messo nel mirino anche Santon. Ranocchia potrebbe trasferirsi al Sassuolo nel caso in cui gli emiliani cedessero Acerbi. Ma al momento i neroverdi non intendono privarsi dei propri gioielli

CALCIOMERCATO INTER NEWS - L'Inter è da tempo a caccia di un centrocampista di livello da collocare davanti alla propria difesa e la ricerca si protrae anche in questa sessione di calciomercato invernale, sebbene il mediano non sia al momento l'obiettivo principale. Tanti i nomi accostati ai nerazzurri per quel ruolo ma, nelle ultime ore, emerge una suggestiva ipotesi proveniente dalla Cina. Intervistato da RMC, il capitano dell'Hebei Fortune Stephane M'Bia, squadra anche di Gervinho e Lavezzi, ha aperto le porte alla possibilità di un suo ritorno all'Olympique Marsiglia, visto che il camerunense ha giocato diversi anni in Europa dove ha pure vinto l'Europa League col Siviglia per due anni consecutivi, ma non ha nascosto il desiderio di giocare in Italia: "Tornare a Marsiglia? Perché no! Però devo dire che non ho ancora giocato in Italia, non sarebbe male. In quale club? Inter, Juve o Milan."

CALCIOMERCATO INTER NEWS - Ritornando sul tema difesa, pare che l'Inter debba depennare un altro nome accostato ai nerazzurri in fase di calciomercato. Si tratta dell'esterno svizzero Silvan Widmer, di proprietà dell'Udinese e cercato anche da Napoli e Roma. Il profilo dell'elvetico sembrava ideale al fine di rimpiazzare uno degli esterni interisti dati per partenti, come ad esempio Davide Santon, Yuto Nagatomo e, in precedenza, Danilo D'Ambrosio, ma il giocatore ha recentemente espresso di non voler lasciare i bianconeri. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso Widmer ha chiarito di voler rimanere all'Udinese commentando: "Napoli, Inter e Roma? È stata molto più grossa la delusione per non essere andato all’Europeo in Francia. Io all’Udinese sto benissimo, ho un contratto fino al 2020 e ora cominciamo pure a divertirci. Non ho voglia di andar via. Ripeto: io e Celine, la mia compagna, viviamo bene qui. Lei lavora in banca a Zurigo, ma spesso è a Udine. Ho trasformato in energia positiva tutta la rabbia accumulata per non aver fatto l’Europeo. Era quel che dovevo fare. Delneri ha detto subito anche a me che mi vedeva nel ruolo di terzino. Gli ho detto che ero d’accordo e sapevo, comunque, di dover migliorare nella fase difensiva."

CALCIOMERCATO INTER NEWS - L'Inter è senza dubbio una delle squadre che può vantare uno dei vivai migliori tra le società italiane ed è inevitabile che le altre formazioni si interessino ai giovani prospetti nerazzurri in fase di calciomercato. Nel corso di questa stagione in particolare si sono fatti notare due elementi provenienti dalla Primavera, ovvero Andrea Pinamonti e Senna Miangue, entrambi classe 1997. Intervistato da Sportitalia, l'allentore della formazione giovanile Stefano Vecchi ha parlato del futuro di Pinamonti e Miangue spiegando come il secondo sia vicino a cambiare maglia: "Ultima partita di Pinamonti? Speriamo di no, però l'intenzione della società è di promuoverlo in prima squadra, sicuramente per allenarsi, poi magari per portarlo in panchina e, quindi, in campo. Quando è stato impegnato ha dimostrato di essere un ragazzo di prospettiva, però noi speriamo di averlo nei match più importanti. Miangue? E' un giocatore che potrebbe andare via, finché è qua ci augiriamo possa darci una mano."

